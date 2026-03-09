Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал принял решение по трансферу обладателя Золотого мяча
Испания
09 марта 2026, 06:12 | Обновлено 09 марта 2026, 06:13
Несмотря на давний интерес к Родри, сливочные делают ставку на других футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» прокомментировал домыслы о вероятном трансфере хавбека «Манчестер Сити» Родри. Как информирует издание AS, «сливочные» официально вычеркнули обладателя «Золотого мяча» 2024 года из списка трансферных целей на летнее окно 2026 года.

Согласно сведениям источника, даже с учетом необходимости укрепить центр поля, испанский полузащитник не является приоритетной целью для руководства «королевского клуба». Ожидается, что футболист посетит «Сантьяго Бернабеу» исключительно в качестве соперника в рамках очередного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Фундаментальными причинами для отказа стали изменение трансферной стратегии Мадрида, а также опасения относительно состояния здоровья игрока после тяжелого повреждения, перенесенного им в прошлом году.

Несмотря на давний интерес к мастерству лидера испанской сборной, клуб теперь делает ставку на молодых и перспективных талантов. На текущий момент действующий контракт Родри с «горожанами» истекает в 2027 году, и игрок изучает возможность его пролонгации. В текущем сезоне на счету обладателя «Золотого мяча» 24 матча и 2 забитых гола за манчестерский коллектив.

Удар по Ман Сити: Гвардиола получил двухматчевую дисквалификацию
100 миллионов на кону: Реал и Арсенал начали борьбу за звезду АПЛ
Руководство Манчестер Сити определилось с будущим Родри
Михаил Олексиенко Источник: AS
