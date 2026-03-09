Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Удар по Ман Сити: Гвардиола получил двухматчевую дисквалификацию
Англия
09 марта 2026, 03:56 |
Причиной стало получение тренером шестого предупреждения в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был отстранен от работы на два матча. Причиной стало получение им шестого предупреждения в текущем сезоне во время встречи 1/8 финала Кубка Англии против «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).

Как отмечает репортер Саймон Байковски, данное наказание не затрагивает финал Кубка английской лиги, в котором «горожане» будут противостоять «Арсеналу» (22 марта). Таким образом, испанский специалист пропустит поединок 30-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (14 марта) и четвертьфинальную встречу Кубка Англии.

На текущий момент, сыграв 29 матчей в чемпионате Англии, «Манчестер Сити» заработал 60 очков и находится на второй строчке турнирной таблицы. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет семь очков, но у «горожан» в запасе остается еще один матч.

Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
