08 марта 2026, 19:27
Топ-клуб АПЛ готовит смену тренера на фоне провальных результатов

Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм»

Топ-клуб АПЛ готовит смену тренера на фоне провальных результатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Итальянский специалист Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство лондонского клуба рассматривает назначение 43-летнего специалиста вместо Игора Тудора, который с командой провел три матча и во всех трех потерпел поражения.

«Тоттенхэм» с 29 заработанными баллами идет на 16-м месте Английской Премьер-лиги.

Последним место работы Тиаго Мотты был туринский «Ювентус».

Ранее «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд в АПЛ.

Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
