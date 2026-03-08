Англия08 марта 2026, 19:27 |
Топ-клуб АПЛ готовит смену тренера на фоне провальных результатов
Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм»
08 марта 2026, 19:27 |
Итальянский специалист Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, руководство лондонского клуба рассматривает назначение 43-летнего специалиста вместо Игора Тудора, который с командой провел три матча и во всех трех потерпел поражения.
«Тоттенхэм» с 29 заработанными баллами идет на 16-м месте Английской Премьер-лиги.
Последним место работы Тиаго Мотты был туринский «Ювентус».
Ранее «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд в АПЛ.
