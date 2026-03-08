Топ-клуб АПЛ готовит смену тренера на фоне провальных результатов

Итальянский специалист Тиаго Мотта может возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство лондонского клуба рассматривает назначение 43-летнего специалиста вместо Игора Тудора, который с командой провел три матча и во всех трех потерпел поражения.

«Тоттенхэм» с 29 заработанными баллами идет на 16-м месте Английской Премьер-лиги.

Последним место работы Тиаго Мотты был туринский «Ювентус».

Ранее «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд в АПЛ.