  4. Легенда Динамо определил будущее сборной Украины
29 марта 2026, 04:32
УАФ. Леонид Буряк

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о будущем сборной Украины после поражения от сборной Швеции.

– Что дальше? Какие перспективы у этой команды?

– Дальше сыграем товарищеский матч с Албанией, которая могла бы пройти Польшу, если бы принимала соперника на своем поле. И будем ждать решения. Сейчас есть проблема в уровне УПЛ, где футболистам трудно развиваться, и где мало играющих команд.

Все мы понимаем, что война существенно отбросила украинский футбол назад. К сожалению, мы остались без чемпионата мира и многое потеряем от этого – в рекламе нашего футбола, наших игроков, в статусе и в развитии УПЛ.

