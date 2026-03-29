Легенда Динамо определил будущее сборной Украины
Буряк назвал глобальную проблему в украинском футболе
Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» Леонид Буряк высказался о будущем сборной Украины после поражения от сборной Швеции.
– Что дальше? Какие перспективы у этой команды?
– Дальше сыграем товарищеский матч с Албанией, которая могла бы пройти Польшу, если бы принимала соперника на своем поле. И будем ждать решения. Сейчас есть проблема в уровне УПЛ, где футболистам трудно развиваться, и где мало играющих команд.
Все мы понимаем, что война существенно отбросила украинский футбол назад. К сожалению, мы остались без чемпионата мира и многое потеряем от этого – в рекламе нашего футбола, наших игроков, в статусе и в развитии УПЛ.
If you found an error, please highlight the text fragment and press
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
