Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Леонид Буряк не видит проблем в судействе
Легенда «Динамо» Леонид Буряк ответил на вопрос о судействе в центральном матче УПЛ между «Полесьем» и «Динамо» (1:2).
– Сегодня было много спорных судейских решений от бригады во главе с Николаем Балакиным. Запомнился ли вам эпизод, который, по вашему мнению, был решен несправедливо?
– В матчах с таким уровнем напряжения и ответственности не бывает, чтобы все проходило гладко с точки зрения судейских решений. Действительно, сегодня было много борьбы, эмоций, столкновений. У Балакина был VAR, он его неоднократно просматривал, это же должно было ему помочь принять правильные решения. По моему мнению, никаких серьезных судейских ошибок не было. Возможно, кто-то и будет недоволен работой арбитра, но сама игра удалась – это самое главное.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Костюка приблизилась вплотную к тройке лидеров
Мирон Богданович высказался о позиции известного спортсмена