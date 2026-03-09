Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство

Легенда «Динамо» Леонид Буряк ответил на вопрос о судействе в центральном матче УПЛ между «Полесьем» и «Динамо» (1:2).

– Сегодня было много спорных судейских решений от бригады во главе с Николаем Балакиным. Запомнился ли вам эпизод, который, по вашему мнению, был решен несправедливо?

– В матчах с таким уровнем напряжения и ответственности не бывает, чтобы все проходило гладко с точки зрения судейских решений. Действительно, сегодня было много борьбы, эмоций, столкновений. У Балакина был VAR, он его неоднократно просматривал, это же должно было ему помочь принять правильные решения. По моему мнению, никаких серьезных судейских ошибок не было. Возможно, кто-то и будет недоволен работой арбитра, но сама игра удалась – это самое главное.