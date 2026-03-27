  4. Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
27 марта 2026, 21:46 |
Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая

Ключевой футболист линии атаки не поможет «Барселоне» в ближайшие пять недель

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Атакующий игрок «Барселоны» Рафинья выбыл из строя примерно на пять недель. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба по результатам медицинского обследования. 29-летний футболист получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче сборной Бразилии с французами (1:2).

В апреле «сине-гранатовым» предстоит трижды сыграть против «Атлетико» – в чемпионате Испании и 1/4 финала Лиги чемпионов. Не менее важными будут и поединки Ла Лиги против «Эспаньола», «Сельты» и «Хетафе».

Ранее по ходу сезона Рафинья трижды получал травмы и провел только 31 матч за «Барселону», но при этом забил 19 голов и восемь раз ассистировал партнерам.

Руслан Полищук Sport.ua
