Шок для Барселоны: Рафинья выбыл до мая
Ключевой футболист линии атаки не поможет «Барселоне» в ближайшие пять недель
Атакующий игрок «Барселоны» Рафинья выбыл из строя примерно на пять недель. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба по результатам медицинского обследования. 29-летний футболист получил травму подколенного сухожилия в товарищеском матче сборной Бразилии с французами (1:2).
В апреле «сине-гранатовым» предстоит трижды сыграть против «Атлетико» – в чемпионате Испании и 1/4 финала Лиги чемпионов. Не менее важными будут и поединки Ла Лиги против «Эспаньола», «Сельты» и «Хетафе».
Ранее по ходу сезона Рафинья трижды получал травмы и провел только 31 матч за «Барселону», но при этом забил 19 голов и восемь раз ассистировал партнерам.
