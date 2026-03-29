29 марта 2026, 21:38
Украинцы остались без тренера. Известный тренер расторг контракт с клубом

Костовой покинул «Актобе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Костов

Украинские футболисты Иван Ордец и Дмитрий Топалов остались без главного тренера в «Актобе». Казахстанский клуб официально сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с болгарским специалистом Николаем Костовым.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию вместе с тренерским штабом. 62-летний наставник возглавил команду в августе 2025 года и успел провести лишь 10 матчей в чемпионате: четыре победы, одна ничья и пять поражений.

В настоящее время «Актобе» занимает 10-е место в турнирной таблице казахской Премьер-лиги.

Болгарский специалист ранее работал с донецким «Металлургом», «Карпами», «Таврией» и «Сталью».

