Украинцы остались без тренера. Известный тренер расторг контракт с клубом

Украинские футболисты Иван Ордец и Дмитрий Топалов остались без главного тренера в «Актобе». Казахстанский клуб официально сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с болгарским специалистом Николаем Костовым.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию вместе с тренерским штабом. 62-летний наставник возглавил команду в августе 2025 года и успел провести лишь 10 матчей в чемпионате: четыре победы, одна ничья и пять поражений.

В настоящее время «Актобе» занимает 10-е место в турнирной таблице казахской Премьер-лиги.

Болгарский специалист ранее работал с донецким «Металлургом», «Карпами», «Таврией» и «Сталью».