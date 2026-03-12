«Наносят вред». В зарубежном клубе высказались о трансфере по УПЛ

Медиа-офицер казахстанского «Актобе» Асет Жомарт отреагировал на обвинения клуба в отношении трансфера испанского полузащитника львовских «Карпат» Пабло Альвареса:

«Такие формулировки являются безосновательными, оскорбительными и наносят ущерб деловой репутации ФК «Актобе», его должностных лиц и сотрудников. Отдельно обращаем внимание на недопустимость распространения непроверенной информации о состоянии здоровья футболиста.

Все вопросы, связанные с медицинским состоянием игроков, относятся к конфиденциальной информации и могут комментироваться только уполномоченными лицами и исключительно на основании официальных данных».