Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Наносят вред». В зарубежном клубе высказались о трансфере по УПЛ
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 19:01 |
«Наносят вред». В зарубежном клубе высказались о трансфере по УПЛ

Асет Жомарт опроверг слухи о переходе Пабло Альвареса в Актобе

12 марта 2026, 19:01 |
«Наносят вред». В зарубежном клубе высказались о трансфере по УПЛ
ФК Актобе. Пабло Альварес

Медиа-офицер казахстанского «Актобе» Асет Жомарт отреагировал на обвинения клуба в отношении трансфера испанского полузащитника львовских «Карпат» Пабло Альвареса:

«Такие формулировки являются безосновательными, оскорбительными и наносят ущерб деловой репутации ФК «Актобе», его должностных лиц и сотрудников. Отдельно обращаем внимание на недопустимость распространения непроверенной информации о состоянии здоровья футболиста.

Все вопросы, связанные с медицинским состоянием игроков, относятся к конфиденциальной информации и могут комментироваться только уполномоченными лицами и исключительно на основании официальных данных».

