«Наносят вред». В зарубежном клубе высказались о трансфере по УПЛ

Асет Жомарт опроверг слухи о переходе Пабло Альвареса в Актобе
Медиа-офицер казахстанского «Актобе» Асет Жомарт отреагировал на обвинения клуба в отношении трансфера испанского полузащитника львовских «Карпат» Пабло Альвареса:
«Такие формулировки являются безосновательными, оскорбительными и наносят ущерб деловой репутации ФК «Актобе», его должностных лиц и сотрудников. Отдельно обращаем внимание на недопустимость распространения непроверенной информации о состоянии здоровья футболиста.
Все вопросы, связанные с медицинским состоянием игроков, относятся к конфиденциальной информации и могут комментироваться только уполномоченными лицами и исключительно на основании официальных данных».
