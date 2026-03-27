ФОТО. Мбаппе провоцирует один из самых громких трансферов

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе может завершить сотрудничество с Nike, которое длилось 19 лет.

По информации инсайдеров, контракт игрока истекает летом 2026 года, и стороны не ведут активных переговоров о продлении. В окружении Мбаппе считают, что текущие условия (14 млн евро в год) уже не соответствуют его статусу мировой звезды.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Главным претендентом на контракт называют Adidas. Также интерес проявляет Under Armour.

Контракт заканчивается во время чемпионата мира 2026 года, поэтому возможна краткосрочная пролонгация соглашения с Nike на период турнира.

Таким образом, потенциальный уход Мбаппе может стать одним из самых громких спонсорских переходов в футболе.