ФОТО. Мбаппе провоцирует один из самых громких трансферов
Килиан Мбаппе может покинуть Nike
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе может завершить сотрудничество с Nike, которое длилось 19 лет.
По информации инсайдеров, контракт игрока истекает летом 2026 года, и стороны не ведут активных переговоров о продлении. В окружении Мбаппе считают, что текущие условия (14 млн евро в год) уже не соответствуют его статусу мировой звезды.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Главным претендентом на контракт называют Adidas. Также интерес проявляет Under Armour.
Контракт заканчивается во время чемпионата мира 2026 года, поэтому возможна краткосрочная пролонгация соглашения с Nike на период турнира.
Таким образом, потенциальный уход Мбаппе может стать одним из самых громких спонсорских переходов в футболе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
