27 марта 2026, 20:21 | Обновлено 27 марта 2026, 20:23
1389
0

ФОТО. Мбаппе провоцирует один из самых громких трансферов

Килиан Мбаппе может покинуть Nike

27 марта 2026, 20:21 | Обновлено 27 марта 2026, 20:23
1389
0
ФОТО. Мбаппе провоцирует один из самых громких трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе может завершить сотрудничество с Nike, которое длилось 19 лет.

По информации инсайдеров, контракт игрока истекает летом 2026 года, и стороны не ведут активных переговоров о продлении. В окружении Мбаппе считают, что текущие условия (14 млн евро в год) уже не соответствуют его статусу мировой звезды.

Главным претендентом на контракт называют Adidas. Также интерес проявляет Under Armour.

Контракт заканчивается во время чемпионата мира 2026 года, поэтому возможна краткосрочная пролонгация соглашения с Nike на период турнира.

Таким образом, потенциальный уход Мбаппе может стать одним из самых громких спонсорских переходов в футболе.

Максим Лапченко Источник: Footyheadlines
