Игорь СУРКИС: «В Киеве или Львове, я уверен, мы бы не проиграли шведам»

Президент «Динамо» Игорь Суркис призвал не критиковать только игроков или тренеров сборной Украины за провал в матче со шведами, который обернулся потерей шансов сыграть на чемпионате мира.

«И главный тренер, и ребята стремились попасть на чемпионат мира. Это самая высокая точка, куда можно дойти в футболе. Но это игра, здесь невозможно все спрогнозировать.

Нельзя говорить, что виноват только тренер или игроки. Виноваты все – и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека.

У нас идет война. Мы не можем играть дома. Такой матч, как со Швецией, будь он в Киеве или Львове, я уверен – мы бы его не проиграли.

Ребята добираются по 30-36 часов, затем выходят и играют на максимальных пульсах. Это очень тяжело», – объяснил Суркис.

Сборная Украины уступила шведам со счетом 1:3 в четверг в полуфинале квалификации чемпионата мира и выбыла из борьбы за путевку на турнир.