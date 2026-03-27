Игорь СУРКИС: «В Киеве или Львове, я уверен, мы бы не проиграли шведам»
Руководитель киевского «Динамо» назвал объективные факторы, повлекшие поражение в матче со Швецией
Президент «Динамо» Игорь Суркис призвал не критиковать только игроков или тренеров сборной Украины за провал в матче со шведами, который обернулся потерей шансов сыграть на чемпионате мира.
«И главный тренер, и ребята стремились попасть на чемпионат мира. Это самая высокая точка, куда можно дойти в футболе. Но это игра, здесь невозможно все спрогнозировать.
Нельзя говорить, что виноват только тренер или игроки. Виноваты все – и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека.
У нас идет война. Мы не можем играть дома. Такой матч, как со Швецией, будь он в Киеве или Львове, я уверен – мы бы его не проиграли.
Ребята добираются по 30-36 часов, затем выходят и играют на максимальных пульсах. Это очень тяжело», – объяснил Суркис.
Сборная Украины уступила шведам со счетом 1:3 в четверг в полуфинале квалификации чемпионата мира и выбыла из борьбы за путевку на турнир.
і так, саме тренер та гравці винні, а не війна чи вболівальники - одні бігали по полю як сліпі кошенята без жодної думки та без іскорки запалу, а інший тупо це все спостерігав з тренерської лавки
Тут геть не в тому суть
сумний жарт((( вчора через годину після матчу знов два прильота по улюбленному місту...