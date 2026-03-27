  4. Игорь СУРКИС: «В Киеве или Львове, я уверен, мы бы не проиграли шведам»
27 марта 2026, 19:40 | Обновлено 27 марта 2026, 19:41
330
6

Игорь СУРКИС: «В Киеве или Львове, я уверен, мы бы не проиграли шведам»

Руководитель киевского «Динамо» назвал объективные факторы, повлекшие поражение в матче со Швецией

27 марта 2026, 19:40 | Обновлено 27 марта 2026, 19:41
330
6 Comments
Игорь СУРКИС: «В Киеве или Львове, я уверен, мы бы не проиграли шведам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис призвал не критиковать только игроков или тренеров сборной Украины за провал в матче со шведами, который обернулся потерей шансов сыграть на чемпионате мира.

«И главный тренер, и ребята стремились попасть на чемпионат мира. Это самая высокая точка, куда можно дойти в футболе. Но это игра, здесь невозможно все спрогнозировать.

Нельзя говорить, что виноват только тренер или игроки. Виноваты все – и мы, функционеры, и вся система. Футбол не зависит от одного человека.

У нас идет война. Мы не можем играть дома. Такой матч, как со Швецией, будь он в Киеве или Львове, я уверен – мы бы его не проиграли.

Ребята добираются по 30-36 часов, затем выходят и играют на максимальных пульсах. Это очень тяжело», – объяснил Суркис.

Сборная Украины уступила шведам со счетом 1:3 в четверг в полуфинале квалификации чемпионата мира и выбыла из борьбы за путевку на турнир.

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Йожеф САБО: Браво, Виктор! Неужели тренеры сборной Украины настолько тупые?
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Перший Серед Рівних в бані
А на нейтральному полі в рівних умовах чому влітаємо дуже-дуже посередній збірній Швеції? Підтримка на трибунах, до речі, була у наших дуже солідна, майже домашня. 
GloryUkraine
Якбитологія .
Микола Унгурян
вони що пішки йдуть до кордону? та навіть з Києва до Кракова то автобус їде 9-10 годин, а далі літак і ви в Іспанії. а легіонери - ті взагалі літаком за 2 години на місці - Миколенко, Забарний, Трубін, і т.д.
і так, саме тренер та гравці винні, а не війна чи вболівальники - одні бігали по полю як сліпі кошенята без жодної думки та без іскорки запалу, а інший тупо це все спостерігав з тренерської лавки
Taras Chaikovsky
Чемпіонат світу не проходитиме у Києві та Львові, щоб змогти виграти. Вміти грати треба всюди
Boodya
Та дезорієнтовані бігали по полю, яка була різниця, по полю Валенсії, чи Львова?
Тут геть не в тому суть
movkli
в Харкові взагалі 3-0 би технарь виписали б тим шведам))) бо вони б не приїхали
сумний жарт((( вчора через годину після матчу знов два прильота по улюбленному місту...
