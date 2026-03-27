Ребров – хороший тренер. 12 мыслей после матча Украины и Швеции

После поражения Бейну в третьем «Темном рыцаре» Брюс спрашивает врага, почему тот его не убил. На что последний отвечает: «Ты не боишься смерти. Ты жаждешь ее». И наказывает его еще жестче. Сила храброго Бэтмена всегда была в его страхе. Сначала он боялся летучих мышей, потом – потери важных для него людей и смерти. Но после второго фильма трилогии и идейного поражения от Джокера ему уже не было страшно: все пошло под три черта. А дальше – потеря веры. В себя. В людей. В справедливость. В лучшее. Поэтому Бэтмен проигрывает Бэйну в первом поединке финальной ленты франшизы. А потом побеждает его, когда снова вспоминает о том, как бояться. Потому что страх может быть оружием. Способен быть полезным. Нередко мотивирует к действию. Бэтмен так стал Бэтменом и неоднократно спас Готэм. Именно потому, что боялся. И если даже самый суровый герой вселенной DC позволяет себе испытывать страх, то почему этого не делает сборная Украины?

Вчера не боялась проиграть. Мы часто говорим после поражений о том, что «испугались», но это не тот случай. Команда спокойно проиграла 1:3. Спокойно прошла мимо ЧМ. Слишком спокойно и буднично. Жаль, что своего реванша с главным обидчиком она не получит. Но… ну, ей это и не нужно, честно говоря. Ниже разбираемся, почему наша «лента» не получила хэппи-энда.

1. Спонсоры, спонсоры, СПОНСОРЫ. Я даже перемотал трансляцию назад, чтобы посчитать. Так вот, перед стартом матча мы с вами посмотрели 16 (!) коротких рекламных роликов. За это время я понял, что нужно инвестировать в крипту, тратить зарплату на лекарства и мерч сборной, купить машину, делать ставки на спорт и т.д. Не понял только, какой алкоголь покупать, потому что упоминаний разных брендов было слишком много, а именно 25% от общего количества рекламных видео. Альтернативу, кстати, в этом блоке также предложили: реклама воды тут как тут. Представляю себе, как лет через 5-10 трансляции матчей будут начинаться только минуты с 10-й, а до этого – упоминания всех спонсоров шоу. Представьте себе комментаторов, которые готовы начать комментировать, а все никак и никак. Представьте себе спонсора, который ведет переговоры для того, чтобы его упомянули где-то между рекламой KFC и сервиса поиска страховых компаний.

Ой, да чего уж там: представьте себе режиссера трансляции на MEGOGO, которому пришлось дважды во время этого рекламного блока делать вставки с названием сервиса, чтобы зритель просто не забыл, что он именно на футбольном канале. Комедия же! С одной стороны, радостно за нашу сборную, которая настолько популярна. И желание заработать всех вовлеченных также понятно. Но теряется что-то такое сакральное. В футбол играют ради заработка денег, но не только. А тут включаешь главный матч 4-летия для национальной команды – и видишь попытку монетизировать это. Одну, вторую, третью – 16 попыток в общей сложности еще до старта трансляции. И вот уже матч сборной воспринимается скорее как бизнес-событие, чем как футбольное. А бизнес и страсть – вещи несовместимые. Реклама в 2026 – ок. Просто трудно настроиться на «это будет битва!», когда KFC, вода, криптовалюта, *вставьте случайный товар для рекламы* и т.д. Я давно не помню столь заметных рекламных блоков. А раз уж так, то, может, с этим все-таки что-то было не так…

2. Первый пропущенный мяч сборной – волшебный тайминг действий футболистов сборной Швеции. Такое не стыдно пропускать, потому что, ой как не думаю, что даже на чемпионате мира многие сборные смогут разыграть так четко. Нюгрен сделал рывок в свободную зону внутри штрафной площадки в нужный момент. Секунда раньше или позже – было бы хуже. Получил пас сразу. Секунда позже или раньше – не было бы даже созданного момента. Далее – своевременный прострел и своевременный рывок Дьокереша. Если бы последний побежал позже, то не дотянулся бы до мяча, если бы раньше – оказался бы в офсайде. Великолепный гол. Лучший в матче. Полагаю, один из лучших в отборе к ЧМ вчера. Давайте нормализуем пропускать голы в ситуациях, когда соперник разобрался на топ-уровне. Кто-то куда-то не побежал и неправильно расположился в обороне? Возможно. Но такое случается со сборной часто, а настолько эстетично она пропускает далеко не всегда. Первый пропущенный – досадный, но он больше о шведах, чем о нас.

3. В атаке – пошире, в обороне – поуже. Швеция не придумывала ничего сложного на протяжении всех 90 минут. Игра по счету. Оборона в среднем блоке. Радикальный прессинг не всех, а избранных. Дьокереш в качестве ориентира атак. И попробуйте сказать только после этого, что Поттер – плохой тренер. Нет, отличник. Возможно, без впечатляющих творческих идей, но с четким пониманием, где находится и что нужно делать. Когда пишешь контрольную по математике, то просто не усложняй без надобности. Расписывай решение подробно там, где это необходимо. Не трать драгоценное время и чернила, чтобы произвести впечатление. Язык не поворачивается назвать этот матч с Украиной выдающимся в исполнении Поттера. Нет, просто хороший. Просто все простые задумки сработали. Украинцам было некомфортно владеть мячом, а 45 минут контроля не вылились даже в один удар в створ. Соперник играл от своих сильных сторон и здравого смысла – и этого оказалось достаточно.

4. Стоило реагировать на ситуацию гораздо раньше, чем при счете 0:2. Конечно, очень удобно так сидеть на диване и размышлять, как нужно было поступить, когда матч уже закончился. С другой стороны: ну действительно же слишком рано стало понятно, что стартовый план на матч не работает. Швеция забила на 6 минуте. Закрылась. Уже на 15-20 минутах я, ты и все футболисты нашей сборной точно осознавали, что ничего не получается и что с текущими настройками отыграться не получится. Потому что мяча нет в опасных зонах. Потому что соперник иногда выбегает в быстрые атаки. Потому что Украине в таком составе некомфортно в позиционных атаках с оппонентом с такой плотностью в защите. Так зачем ждать? Можно делать изменения уже сейчас. Конечно, есть риск принять слишком импульсивные решения и проиграть все еще в первом тайме… Но вместо этого нежелание принимать смелые решения привело к тому, что пришлось их принимать – но уже при счете 0:2 на табло и с всего лишь 30 минутами на спасение. Изменения и замены в первых таймах – нормально. Жаль, что тренерский штаб сборной был другого мнения.

5. Испания положительно влияет на Ваната. То в одном из эпизодов он уместно пошел именно на фол, а не на обострение. То в другом пропустил мяч, чтобы тот прошел дальше и партнер получил круглый в лучшей позиции. На самом деле обе названные ситуации завершились потерями, но приятно видеть на поле вообще-то довольно тонкого футболиста. Больше не человек-рывок. Точно не лидер мысли у чужих ворот, но уже бесспорно прогресс. Годами в сборной разные нападающие не получают мяч в опасных зонах достаточно часто. Годами здесь нападающие просто не имеют возможности забивать много. Поэтому для команды важнее Яремчук, а не Довбик. Даже если первый в плохой форме. Потому что форварду в нашей сборной, так уж получилось, нужно давать атаке что-то кроме умения пробить по воротам. Так вот: Ванат принимает тонкие решения. Пока неудачные, но и в Ла Лиге он играет даже не один полный сезон. Может, дальше – больше и лучше. Сам в шоке, но теперь верю в прогресс Ваната.

6. Дьокереш – топ-футболист. Шутка: Линделеф должен был выйти на матч в защитной маске, но нападающий «Арсенала» не позволил, ведь «надевать» маску – это только его фишка. В первом голе своевременно сделал рывок. Во втором подстерег ошибку защитника и выполнил идеальный удар по воротам. В моменте с третьим голом хладнокровно разобрался в эпизоде в штрафной площади, чтобы заработать пенальти, – и реализовал 11-метровый хорошим ударом. Это выдающийся матч нападающего, потому что пойди и попробуй сыграть удачно в 3 из 3 решающих эпизодов у чужих ворот. Слабые форварды так не умеют. Вот вам и ответ, зачем «канониры» приобрели Виктора. «Арсенал» купил не столько бомбардира, сколько понимание, что у него есть нападающий. Который, если что, разберется в подобных эпизодах. Или не разберется, если таких эпизодов не будет. Не будет? И ладно. Не очень-то и хотелось. «Арсенал» инвестировал в собственную уверенность. А за это 65 миллионов евро не жалко.

7. О футболе писать даже не столько не хочется, сколько не можется. С 6 минуты и до 60, до первых замен, сборная Украины не менялась. Шведы также не прибегали к изменениям, но их можно понять: им это не нужно, они и так выигрывают. Судьбу второго тайма решили ошибки защитников, но у нас не было ни одного реального момента ни при счете 0:1, ни при 0:2, так что не эти промахи определили исход матча в целом. В атаке ничего не получалось. В обзорах тура Ла Лиги я каждую неделю пишу, что Цыганкову не с кем играть у чужих ворот в «Жироне». Так вот: есть мысль, что в Испанию Виктор вернется с радостью, потому что в сборной еще хуже. У нашей команды слишком очевидные лидеры, поэтому шведы знали, с кем играть наиболее плотно. А еще у нас, например, Тымчик, который человек-электричка в хорошем смысле, но проигрывает забег Гудмундссону: а что в таком случае он вообще может предложить команде? У нас далеко не идеальный состав – факт. А тут еще и тренер ему не помогает.

8. Шведы не были слишком близки к тому, чтобы забить второй и третий голы. С одной стороны, очень не повезло пропустить их практически из ничего. С другой: нужно же выкупать ситуацию. Защита нашей команды не в лучшем составе. У соперника на поле топ-бомбардир. У нашей сборной – многолетние проблемы с пропущенными голами. Наивно надеяться здесь сыграть на ноль. План на матч должен быть не столько перестрелять соперника, сколько забить больше гола – это железобетонно. Но плана нет. Моментов нет. Шведы как тот рыбак, который нашел рыбное место и начал… ждать. И точно знает, что дождется. Он пользуется ситуацией, где у него есть вкусные червячки и сидит там, где нужно. Рыба приплывет сама. Эта приплыла. Отдельно отмечу: шведы от испуганной команды, которая в отборе к ЧМ дважды проиграла Косово, пришли к титанической уверенности, что все будет хорошо, буквально за тайм игры с Украиной. Это о Поттере. И это о нашей команде. Слишком беспроблемный матч для вообще-то проблемного соперника.

9. Мы недостаточно боялись. Спокойно отреагировали (а точно отреагировали вообще?) на первый пропущенный мяч. Смиренно приняли второй. Не устраивали истерик на поле, хотя не получалось вообще ничего. Это плей-офф за выход на ЧМ, так что нет, варианта «футболистам было все равно» нет. Просто не было страха, что проиграем. То ли игроки забыли, что это матч наивысшей сложности. То ли тренерский штаб не напомнил, насколько страшны шведы и Дьокереш. Не было эмоций. С первых минут и до 0:3 – вообще никаких. Команда проиграла слишком спокойно. Когда пропускаешь голы в столь важном матче, то режиссер ищет возможность показать психи футболистов, коллективное отчаяние, страх в глазах игроков. Но этого не было. Так и не показали. Потому что, как Бэтмен Нолана в третьем фильме трилогии, наша сборная не боялась проиграть. А именно страх двигал нашей маленькой командой годами.

Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время мы все критиковали сборную Петракова за то, что она играет слишком от соперника, слишком с пониманием, что она не главная на поле, слишком из страха уступить. А теперь возникает вопрос: а точно ли это было плохо? Вчера поймал себя на мысли, что я посмотрел худший матч сборной за много лет. Не по качеству футбола, а по эмоциональному содержанию. Давно наша команда не уступала так смиренно. Особенно в столь важных поединках. Возможно, национальной команде стоит вернуться к истокам и снова начать бояться. Топ-соперников. Уступить и сесть в лужу. Лично Дьокереша. О Реброве будет абзац ниже, сейчас просто факт: с ним команда не боится. И не будет, потому что тренер о другом. О спокойствии. Ощущении, что все нормально. Кому-то это идет, а кто-то – Бэтмен, которому просто необходимо подпитываться страхом. Нам пока все еще нужно. Матч со шведами доказал.

10. Реброву не стоит тренировать сборные. Не только украинскую. Стоит понимать, что футбол национальных команд – это больше об ограничениях, чем о возможностях. Не можешь купить тех, кого хочешь. Вынужден регулярно латать дыры. Чаще не ищешь способов сделать лучше, а пытаешься не допустить, чтобы все развалилось. Ребров был успешен в «Динамо», где у него были возможности. Имел их и на Ближнем Востоке. И в Венгрии. Он был успешен в ситуациях, где у него было больше вариантов, чем проблем. Тогда можно ли назвать его плохим тренером? Вряд ли. Хороший. Просто сейчас не на своем месте. Так же, как был бы не на своем, если бы тренировал Швецию, например: сейчас придумывал бы, как компенсировать потери Исака и Кулушевского. Мы не требуем от Гвардиолы побеждать во главе «Бернли», потому что это бесполезное использование талантов Гвардиолы. Не просим Анчелотти ставить системный футбол, потому что сила Карло в другом. Вот то же самое с Ребровым. Просто тренирует не тех.

А еще – не до конца понимает контексты своей нынешней работы. После матча вместо ответа на вопрос об отставке сказал, что у него есть еще одна игра во главе сборной. Сейчас ему справедливо достанется критика за то, что он не подбирает слова. И нет, он никогда не выглядел человеком, который питается критикой. Просто сказал не подумав. Отреагировал на то, что ударился мизинцем ноги о стол, истерическим ударом кулаком по стене – стало только хуже, теперь болит еще и рука. Я очень соскучился по тренерам сборной Украины, пресс-конференции которых похожи на пресс-конференции здорового человека. Для СМИ нормально немного оппонировать наставнику на таких мероприятиях, но это их работа. А работа тренера в 2026 году – в частности, говорить правильные вещи. Мне не нравятся эти тезисы о «лице команды». Нет, тренер в таких комментариях представляет не команду, а себя. А команде дает сигналы. В случае Реброва и Петракова – сигналы о том, что ситуация не контролируется. Я бы хотел для сборной тренера, который, в частности, умеет общаться со СМИ. Хотя бы для разнообразия. Ну пожалуйста.

11. Это не конец. Мы не потеряли поколение, потому что сделали это чуть раньше. Сборная с Зинченко, Малиновским, Мудриком, Ярмоленко и другими в составе не смогла добиться больших результатов. Не поехала на ЧМ 4 года назад. Вот тогда мы потеряли лучшую команду в истории независимой Украины. По крайней мере, по составу. Потеряли еще раз на провальном Евро. А сейчас – новые герои, которые только-только начинают. У Забарного впереди еще как минимум 2 цикла. У Ярмолюка – 3. Для Ваната время игры в основе сборной только начинается. Цыганков, Судаков и Миколенко еще ой как далеки от того, чтобы уйти с ярмарки. Было бы как-то несправедливо сказать, что ничего плохого не случилось, потому что случилось: мы снова не на ЧМ. Но трагедии точно не произошло. Это не last dance. Команда может вернуться через 2 года на Евро. Или через 4, чтобы поехать на новый ЧМ. Матч со шведами – не точка, а точка с запятой. Ситуация не критическая. Сборная сможет побеждать позже. Так что вылезаем из умиральной ямы. Еще не время.

12. Радостно за шведов. Дисклеймер: за Украину все еще грустно. Я бы хотел увидеть наших ребят на ЧМ. Но если уж не суждено – пусть лучше едут шведы, чем кто-то другой. Команда во многом похожа на нашу. Здесь тоже как-то не угадали с предыдущим тренером. Также вроде бы золотое поколение, но из-за травм нет возможности реализовать его таланты. Также кризис на кризисе, проблема на проблеме, но все это – с пониманием вообще каждого в мире и даже внутри команды, что потенциал – огромный. Украина в своем лучшем составе играла лишь на 60-70% от своих возможностей. Потому что всегда не тот момент. Не те на поле. Не тот соперник. Всегда что-то мешало поразить мир. То же самое со шведами, которым в последние годы все мешает. А теперь еще и команду возглавил Поттер – вообще-то хороший тренер, которого бросили в мясорубки «Челси» и «Вест Хэм» и который заслужил хотя бы одну нормальную работу после «Брайтона». В поездке шведов на ЧМ было бы что-то правильное, а в вояже туда Поттера во главе сборной – свершение справедливости.

Getty Images/Global Images Ukraine

Если шведы отправятся на мундиаль, то это даст надежду сборной Украины. Продемонстрирует, что даже куча травм не ставит крест на команде. И совсем плохой отбор на большой турнир. И смена тренера слишком поздно. На наставника, который провалился на двух последних местах работы. Если скандинавы будут на ЧМ, то это станет сигналом для всех тех сборных, которым не везет и которые ошибаются в кадровых решениях, что у них есть не только право на счастье – но и реальные шансы все же его пережить однажды. Швеция сейчас – это команда, где номинант на статус худшего трансфера сезона АПЛ забивает 3 классных гола в решающей игре года. Потому что может. И доказывает свою крутизну таким образом. Убеждает. Сборная Швеции – это коллективный Дьокереш сезона 2025/26. Без реализации максимума своего потенциала. Под шквалом критики. С регулярными плохими днями. Но с возможным хэппи-эндом. Было бы красиво.

И тогда вчерашнее выступление сборной Украины было бы несколько легче оправдать: это была просто не ее история. Главный герой здесь другой: с маской на лице, лишь бы иметь возможность дышать, а не в черном плаще и без страха смерти.