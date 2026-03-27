Ангелина Калинина – Полона Херцог. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

В четвертьфинале украинка сыграет против экс-35-й ракетки мира Полоны Херцог (Словения, WTA 303). Ориентировочное время начала поединка – 19:15 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Херцог.

Победительница поединка в полуфинале встретится с Тамарой Зиданшек (Словения, WTA 130).