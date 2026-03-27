  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нельзя выигрывать матчи, полагаясь на одного Калюжного»
27 марта 2026, 18:19
Экс-игрок сборной Украины указал на ошибки тренерского штаба Сергея Реброва в матче против Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко разобрал игру со Швецией в плей-офф квалификации чемпионата мира.

«Если ты видишь, что Забарного перекрывают, тебе нужны игроки, которые хорошо играют на мяче. Надо лучше перестраивать игру, понимая, что твой план не работает.

Если ты видишь, что игра не идет, то нет смысла тянуть до 60-й минуты. По-моему, это серьезный сигнал для того, что твой план не работает. Мне кажется, что не Швеция выиграла этот матч, а Украина проиграла. Да, Дьекереш отгрузил хет-трик, однако я не увидел чего-то экстраординарного, с чем наши ребята не справились бы в свой лучший день», – заявил Левченко.

Эксперт отметил еще одну проблему в игре украинских футболистов: «Ты не можешь выигрывать матчи, полагаясь, условно говоря, на одного Калюжного. Центр мы не выиграли, поэтому и нечем было «подкармливать» Ваната».

В четверг команда Сергея Реброва без шансов уступила шведам (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира.

