Металлург расстался с опытным зимним новичком

Как стало известно Sport.ua, запорожский «Металлург» и опытный защитник Сергей Логинов прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Несмотря на то, что контракт 35-летнего футболиста был рассчитан до середины февраля 2027 года, игрок покидает команду досрочно.

Логинов присоединился к запорожскому клубу во время зимнего антракта, имея за плечами значительный опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге (139 игр, 4 гола) и за рубежом. В течение карьеры центрбек защищал цвета таких команд, как «Динамо-2», «Прикарпатье», «Кремень», «Ворскла», «Волынь», «Александрия» и СК «Днепр-1». Также у него есть опыт выступлений в чемпионате Литвы за «Судуву», а в 2009 году он становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Украины (U19). В текущем сезоне Логинов уже заигран за одну команду: в конце сентября он провел 1 матч в любительском чемпионате Украины за «Стандарт» из Новых Санжар.

Пока «Металлург» переживает сложные времена, замыкая турнирную таблицу Первой лиги. После 19 туров команда имеет в своем активе только 11 очков (2 победы, 5 ничьих и 12 поражений) при разнице мячей 9-37. В первом весеннем туре запорожцы обыграли дома полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:0, что стало успешным дебютом нового главного тренера Сергея Ковальца.

Следующий поединок "Металлург" проведет на выезде против команды ЮКСА (Тарасовка). Встреча состоится в субботу, 28 марта, на стадионе «Юбилейный» в Буче. Начало матча запланировано на 12:00.