Украина. Первая лига
27 марта 2026, 17:49 | Обновлено 27 марта 2026, 18:14
Металлург расстался с опытным зимним новичком

Пребывание чемпиона Европы среди юношей в составе аутсайдера Первой лиги оказалось непродолжительным

ФК Металлург. Сергей Логинов

Как стало известно Sport.ua, запорожский «Металлург» и опытный защитник Сергей Логинов прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Несмотря на то, что контракт 35-летнего футболиста был рассчитан до середины февраля 2027 года, игрок покидает команду досрочно.

Логинов присоединился к запорожскому клубу во время зимнего антракта, имея за плечами значительный опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге (139 игр, 4 гола) и за рубежом. В течение карьеры центрбек защищал цвета таких команд, как «Динамо-2», «Прикарпатье», «Кремень», «Ворскла», «Волынь», «Александрия» и СК «Днепр-1». Также у него есть опыт выступлений в чемпионате Литвы за «Судуву», а в 2009 году он становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Украины (U19). В текущем сезоне Логинов уже заигран за одну команду: в конце сентября он провел 1 матч в любительском чемпионате Украины за «Стандарт» из Новых Санжар.

Пока «Металлург» переживает сложные времена, замыкая турнирную таблицу Первой лиги. После 19 туров команда имеет в своем активе только 11 очков (2 победы, 5 ничьих и 12 поражений) при разнице мячей 9-37. В первом весеннем туре запорожцы обыграли дома полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:0, что стало успешным дебютом нового главного тренера Сергея Ковальца.

Следующий поединок "Металлург" проведет на выезде против команды ЮКСА (Тарасовка). Встреча состоится в субботу, 28 марта, на стадионе «Юбилейный» в Буче. Начало матча запланировано на 12:00.

По теме:
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Экс-тренер сборных Украины: «Это был один из самых плохих матчей в истории»
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда Металлист 1925 и Верес доиграют матч УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье Сергей Логинов инсайд
Андрей Писаренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Футбол | 27 марта 2026, 14:51 9
Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины

Олег Федорчук раскритиковал работу Сергея Реброва и игру Ильи Забарного в матче со Швецией

РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27 марта 2026, 06:05 73
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»

Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Футбол | 27.03.2026, 17:31
Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27.03.2026, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Популярные новости
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 14
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 441
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 4
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 76
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
