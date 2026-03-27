Экс-тренер сборных Украины: «Это был один из самых плохих матчей в истории»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, также тренировавший сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями об очередном непопадании нашей главной команды на ЧМ, после поражения в полуфинале отбора от шведов в Валенсии – 1:3:

– Все же, статистика бывает обманчивой. На первый взгляд, команда, имеющая заметное преимущество в контроле мяча, не уступает по количеству нанесенных ударов, по крайней мере, не заслуживает поражения. Но вчера украинская сборная провела один из самых плохих в своей истории матчей и успех шведов – закономерен.

– Тогда уточните, в каких именно компонентах соперник был лучше?

– Знаете, роль главного тренера сборной, прежде всего, в настройке, подготовке своих подопечных сыграть из-за не могу. Ибо за те несколько дней совместных тренировок невозможно что-то изменить в технике или тактике. К сожалению, в Валенсии наши выглядели какими-то обреченными. От быстро пропущенного гола они так и не сумели прийти в себя. Очень обидно.

– Стартовый состав для вас был ожидаемым?

– Но я не думал, что наши футболисты, которым не занимать опыта, будут действовать с такими детскими ошибками. Началось все с забывшего вернуться на свою позицию Александра Тымчика, его почему-то не подстраховали Иван Калюжный и Илья Забарный, и все закончилось первым взятием ворот Анатолия Трубина. Вообще действия Забарного иначе как провалом и не назовешь.

– Хотя, казалось, когда ему доверили капитанскую повязку, то все должно было быть наоборот.

– Регресс Забарного очевиден, не удивительно, что он на вторых ролях в ПСЖ, хотя с ним парижане связывали незаурядные надежды. В Валенсии, создалось впечатление, он просто отбывал номер, его вина во всех пропущенных голах существенна. Забарный из-за невысокой скорости просто не успевал в соперничестве с мобильным Виктором Дьекерешем.

– На ваш взгляд, почему при заметном территориальном преимуществе наши почти не угрожали владением шведов?

– А разве может быть иначе, когда наши явно злоупотребляли катанием мяча в середине поля, а выдвинутый на острие атаки Владислав Ванат находился на голодном пайке? За взаимодействие с ним отвечали Георгий Судаков и Виктор Цыганков, однако они тоже разочаровали. Наконец, наши все вчера были беспомощны, и можно не сомневаться, их трансферная стоимость резко снизится. Но это их боль.

– Неужели среди украинцев вообще никого выделить?

– Разве что Матвея Пономаренко, отметившего дебют забитым голом, но он уже ничего не решал. Возможно, все было бы по-другому, если бы динамовец раньше вышел на поле. По-моему, Реброву нужно было вносить кардинальные кадровые изменения сразу, когда счет стал – 0:2. Этого почему-то не произошло. Наша сборная снова не оправдала надежд. Создается впечатление, что и нынешнему поколению игроков, среди которых нет лидеров, не под силу одерживать большие победы.

Ранее хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение 1:3 в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.