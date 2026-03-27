  4. Георгий СУДАКОВ: «Согласен с Миколенко – это стыд. У меня нет слов»
Чемпионат мира
27 марта 2026, 16:20 | Обновлено 27 марта 2026, 16:29
Георгий СУДАКОВ: «Согласен с Миколенко – это стыд. У меня нет слов»

Игрок недоволен поражением в матче против Швеции

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение 1:3 в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции со счетом 1:3.

«Мне сложно что-то сказать. Могу подтвердить слова Виталия Миколенко: немного стыдно за такую игру. Даже не немного, а просто стыдно перед всей страной».

«Огромное количество командных, индивидуальных и тактических ошибок. Простые голы пропустили, а после 0:2 было сложно. Дьекереш? Игрок такого класса, что ему дают три шанса – он все и забил».

«Какие-то шансы у нас были, но... Тяжело подобрать слова», – сказал Судаков.

31 марта сборная Украины сыграет против Албании.

Украинский тренер: «Он будет претендовать на роль ведущего форварда»
Роман Яремчук повторил рекорд Андрея Воронина
Впервые за сборную Украины сыграл игрок Лиона
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 23:41 440
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции

Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок

Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Футбол | 27 марта 2026, 14:51 0
Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины

Олег Федорчук раскритиковал работу Сергея Реброва и игру Ильи Забарного в матче со Швецией

Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 08:58
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27.03.2026, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Известный эксперт нашел причину провала сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 10:02
Известный эксперт нашел причину провала сборной Украины в матче со Швецией
Известный эксперт нашел причину провала сборной Украины в матче со Швецией
Комментарии 4
zelc006
Їм похер усім! Якщо б їх у разі поразки кинули у окопи, ось тоді вони зачесалися би, мажори ерови!
avk49
Послати нафік міліонегіонерів. Формувати дійсно Національну збірну з гравців національної першості. Тут виховувати патріотів.
SS A
А все потому,что Ярмолы не было. Он бы надавал им под сраку в перерыве.
Особенно кротам. Как он в свое время Тараса жизни научил
Популярные новости
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
26.03.2026, 07:12 34
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 14
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 4
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 72
Футбол
