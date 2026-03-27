Георгий СУДАКОВ: «Согласен с Миколенко – это стыд. У меня нет слов»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение 1:3 в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции со счетом 1:3.

«Мне сложно что-то сказать. Могу подтвердить слова Виталия Миколенко: немного стыдно за такую игру. Даже не немного, а просто стыдно перед всей страной».

«Огромное количество командных, индивидуальных и тактических ошибок. Простые голы пропустили, а после 0:2 было сложно. Дьекереш? Игрок такого класса, что ему дают три шанса – он все и забил».

«Какие-то шансы у нас были, но... Тяжело подобрать слова», – сказал Судаков.

31 марта сборная Украины сыграет против Албании.