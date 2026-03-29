Судаков и Трубин пострадали от рук преступников в лагере сборной Украины

Футболисты и представители тренерского штаба сборной Украины стали жертвами ограбления во время сборов в испанском Бенидорме, где команда готовилась к матчу квалификации ЧМ-2026 против Швеции (1:3).

По информации португальских СМИ, больше всего от действий злоумышленников пострадали Георгий Судаков и Анатолий Трубин, которые оказались в центре инцидента.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.