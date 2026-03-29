  4. Судаков и Трубин пострадали от рук преступников в лагере сборной Украины
29 марта 2026, 23:17
Судаков и Трубин пострадали от рук преступников в лагере сборной Украины

Пострадали Судаков и Трубин

29 марта 2026, 23:17 |
184
0
Судаков и Трубин пострадали от рук преступников в лагере сборной Украины
Getty Images/Global Images Украина. Георгий Судаков и Анатолий Трубин

Футболисты и представители тренерского штаба сборной Украины стали жертвами ограбления во время сборов в испанском Бенидорме, где команда готовилась к матчу квалификации ЧМ-2026 против Швеции (1:3).

По информации португальских СМИ, больше всего от действий злоумышленников пострадали Георгий Судаков и Анатолий Трубин, которые оказались в центре инцидента.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ПСЖ ЧМ-2026 по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
