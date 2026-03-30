Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о поражении сборной Украины от Швеции (1:3).

«Все голы, которые мы пропустили, возникли из-за грубых ошибок в нашей защите. Первый мяч – семеро игроков и вратарь нашей команды в штрафной площадке, и никто фактически никого из соперников не держит. Почему в первом матче на Евро мы уступаем Румынии 0:3, и сейчас Дьокереш один без опеки у штанги ворот? Никто не играет с ним персонально, с главным нападающим соперников!

Во втором голе мяч перескочил через ногу Забарного, в третьем не успели перестроиться после своей неудачной атаки. Перехват и получили в третий раз. Все три мяча мы привезли себе сами. У нас не проходили разрезные передачи…», – отметил Грозный.