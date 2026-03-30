  4. Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
30 марта 2026, 19:08
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции

Известный тренер выделил линию защиты

Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о поражении сборной Украины от Швеции (1:3).

«Все голы, которые мы пропустили, возникли из-за грубых ошибок в нашей защите. Первый мяч – семеро игроков и вратарь нашей команды в штрафной площадке, и никто фактически никого из соперников не держит. Почему в первом матче на Евро мы уступаем Румынии 0:3, и сейчас Дьокереш один без опеки у штанги ворот? Никто не играет с ним персонально, с главным нападающим соперников!

Во втором голе мяч перескочил через ногу Забарного, в третьем не успели перестроиться после своей неудачной атаки. Перехват и получили в третий раз. Все три мяча мы привезли себе сами. У нас не проходили разрезные передачи…», – отметил Грозный.

Во главе сборной хотят видеть тренера из европеского топ-чемпионата
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Вячеслав Грозный Александр Алиев сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы покинет Баварию летом
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы покинет Баварию летом

Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов

Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Я тільки не розумію одного, після того як мяч перескочив Забарного і опинився у Дьокереша перед ним був Бондар ще і він його оббіг як стоячого .
Чому про Бондаря мовчать всі?
Бо коли Україна грала з французами в групі  ніхто не бачив як мяч перелетів Матвієнка , але всі бачили як Мбапе обійшов Забарного.
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
