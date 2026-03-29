  4. Алиев вспомнил о Пономаренко после катастрофы в матче Украина – Швеция
29 марта 2026, 21:00 | Обновлено 29 марта 2026, 21:27
ФК Динамо. Александр Алиев

Бывший нападающий «Динамо» Александр Алиев прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции (1:3) и вспомнил дебютный гол Матвея Пономаренко за национальную команду.

«Пономаренко? Не нужно сейчас кого-то выделять. Забил? Молодец. Это обязанность нападающего – забивать голы. Дай Бог, чтобы продолжал в том же духе. Но я скажу так: вся команда вчера просто облажалась. Именно так – просто вся! Матч года, выход на чемпионат мира – и так бездарно сыграть... В наше время, я не знаю, что бы с нами сделали за такое.

Тем более сейчас тяжелый момент, в стране война. Вы должны выйти за этих парней, выиграть и сыграть достойно, как игроки сборной Украины. Это мое мнение. Может, кто-то не согласится, но это факт», – сказал Алиев.

По теме:
Колумбия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с коллегами из Швеции
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Александр Алиев сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 28 марта 2026, 23:22 5
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 09:17 30
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм уволил тренера после всего 43 дней в должности
Футбол | 29.03.2026, 17:40
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Бокс | 29.03.2026, 14:02
МБАППЕ: «В Реале через это проходили и Роналду, и Ди Стефано»
Футбол | 29.03.2026, 20:28
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chehcr7rm
Спорт ЮА ну це вже дно 
+11
Dfkbvj
Чим принизив, спіртовики, чому ви взагалі заради переглядів такі дебілізовані заголовки статей робите???
+11
Показать Скрыть 1 ответ
turist86
Автор заголовка, хто тебе принизив у куточку за гаражами? 
+6
Boodya
Де приниження?
Дмитре, закінчуй ліпити клікбейти.
Чи ти плутаєш приниження з розумною оцінкою, щоб хлопець не зупинявся?
Чи краще, як Судакова в Шахтарі задля продажу розпіарили і він сам в це повірив?
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Sport Analytics
У футболі багато клубів, які мають пафосно роздуті прізвища.
Аль-Наср - "Всесвітній клуб", Аякс - "Божі сини", Корінтіанс - "Всемогутній".
І подібне прізвисько для Металіста1925 вже народилося.
Він буде всіма зватися "Знаменитий клуб"! Вже готовий анонс на матч Знаменитого клубу з Колосом
0
Bohum
Пономаренко на ходу,йому б ще партнерів хороших.Редушко є. Гусол,та є хлопці.Їх треба бачити.В нас чомусь все по іншому.Недолугих наберуть і роками возяться з ними,ні техніки,ні удару,повзають і катають м'яча поперек поля.
0
Олексій Коваль
А скільки збірна обісралася в ваш час? Не пригадуєш?
-3
Показать Скрыть 8 ответов
Популярные новости
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
28.03.2026, 00:02 4
Футбол
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
28.03.2026, 03:10 5
Теннис
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
28.03.2026, 22:46 7
Футбол
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
28.03.2026, 19:43 5
Футбол
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
