Алиев вспомнил о Пономаренко после катастрофы в матче Украина – Швеция
Бывший футболист киевлян – о матче со шведами
Бывший нападающий «Динамо» Александр Алиев прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции (1:3) и вспомнил дебютный гол Матвея Пономаренко за национальную команду.
«Пономаренко? Не нужно сейчас кого-то выделять. Забил? Молодец. Это обязанность нападающего – забивать голы. Дай Бог, чтобы продолжал в том же духе. Но я скажу так: вся команда вчера просто облажалась. Именно так – просто вся! Матч года, выход на чемпионат мира – и так бездарно сыграть... В наше время, я не знаю, что бы с нами сделали за такое.
Тем более сейчас тяжелый момент, в стране война. Вы должны выйти за этих парней, выиграть и сыграть достойно, как игроки сборной Украины. Это мое мнение. Может, кто-то не согласится, но это факт», – сказал Алиев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитре, закінчуй ліпити клікбейти.
Чи ти плутаєш приниження з розумною оцінкою, щоб хлопець не зупинявся?
Чи краще, як Судакова в Шахтарі задля продажу розпіарили і він сам в це повірив?
Аль-Наср - "Всесвітній клуб", Аякс - "Божі сини", Корінтіанс - "Всемогутній".
І подібне прізвисько для Металіста1925 вже народилося.
Він буде всіма зватися "Знаменитий клуб"! Вже готовий анонс на матч Знаменитого клубу з Колосом