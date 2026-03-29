Алиев вспомнил о Пономаренко после катастрофы в матче Украина – Швеция

Бывший нападающий «Динамо» Александр Алиев прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции (1:3) и вспомнил дебютный гол Матвея Пономаренко за национальную команду.

«Пономаренко? Не нужно сейчас кого-то выделять. Забил? Молодец. Это обязанность нападающего – забивать голы. Дай Бог, чтобы продолжал в том же духе. Но я скажу так: вся команда вчера просто облажалась. Именно так – просто вся! Матч года, выход на чемпионат мира – и так бездарно сыграть... В наше время, я не знаю, что бы с нами сделали за такое.

Тем более сейчас тяжелый момент, в стране война. Вы должны выйти за этих парней, выиграть и сыграть достойно, как игроки сборной Украины. Это мое мнение. Может, кто-то не согласится, но это факт», – сказал Алиев.