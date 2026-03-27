Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер: «Отставка Реброва? Не надо рубить с плеча»
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2026, 18:51 | Обновлено 27 марта 2026, 19:34
Украинский тренер: «Отставка Реброва? Не надо рубить с плеча»

Вячеслав Грозный заговорил о возможной отставке Сергея Реброва

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный заговорил о возможной отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины после фиаско «сине-желтых» со Швецией (1:3).

– Ребров, не исключено, уйдет в отставку. Его много критикуют, но достойной кандидатуры на место тренера сборной пока не просматривается.

– Не надо рубить с плеча. Давайте делать шаг за шагом. Не думаю, что вы видели кандидатуру Реброва среди соискателей главного тренера сборной, когда он работал с молодежью киевского Динамо. Свято место, как говорится, пусто не бывает, – сказал Грозный.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
кому спало на думку витягнути це опудало з нафталіну?
Ответить
+3
Demid Romanchik
Слава Грозный всегда был жополизом.. Со времён работы у кадырки в тереке 
Ответить
+1
Nikos
Ера дуполизів та авантюристів. Остап Бендер легко виграв би вибори в наш час.
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем