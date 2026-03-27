Украинский тренер: «Отставка Реброва? Не надо рубить с плеча»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный заговорил о возможной отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины после фиаско «сине-желтых» со Швецией (1:3).

– Ребров, не исключено, уйдет в отставку. Его много критикуют, но достойной кандидатуры на место тренера сборной пока не просматривается.

– Не надо рубить с плеча. Давайте делать шаг за шагом. Не думаю, что вы видели кандидатуру Реброва среди соискателей главного тренера сборной, когда он работал с молодежью киевского Динамо. Свято место, как говорится, пусто не бывает, – сказал Грозный.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.