Украинский тренер: «Отставка Реброва? Не надо рубить с плеча»
Вячеслав Грозный заговорил о возможной отставке Сергея Реброва
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный заговорил о возможной отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной Украины после фиаско «сине-желтых» со Швецией (1:3).
– Ребров, не исключено, уйдет в отставку. Его много критикуют, но достойной кандидатуры на место тренера сборной пока не просматривается.
– Не надо рубить с плеча. Давайте делать шаг за шагом. Не думаю, что вы видели кандидатуру Реброва среди соискателей главного тренера сборной, когда он работал с молодежью киевского Динамо. Свято место, как говорится, пусто не бывает, – сказал Грозный.
Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
