Сборная Украины потерпела 90-е поражение в истории

Поражение от Швеции (1:3) стало 90-м в истории сборной Украины. 51 раз наша национальная дружина проигрывала в гостях, 25 – дома и 14 – на нейтральных полях. 32 поражения сборная потерпела в товарищеских матчах, 27 – в чемпионатах Европы, 19 – в чемпионатах мира, 8 – в Лиге наций и 4 – в международных турнирах. Украинцы уступали 39 командам из 73-х, с которыми им довелось встречаться. При этом чаще других проигрывали Франции – 8 раз, Италии – 7, Англии – 6, Германии, Испании, Польше и Хорватии – по 5. Наибольшее число поражений сборная потерпела под руководством Олега Блохина – 19, Андрея Шевченко – 13, Сергея Реброва – 10, Леонида Буряка – 7 и Йожефа Сабо – 6.

К слову, второй гол Виктора Дьекереша стал 350-м, пропущенным сборной Украины в истории, а третий – 30-м, пропущенным нашей командой на своем поле в чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» поражения сборной Украины