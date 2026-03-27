Сборная Украины потерпела 90-е поражение в истории
10 раз наша команда уступала соперникам под руководством Сергея Реброва
Поражение от Швеции (1:3) стало 90-м в истории сборной Украины. 51 раз наша национальная дружина проигрывала в гостях, 25 – дома и 14 – на нейтральных полях. 32 поражения сборная потерпела в товарищеских матчах, 27 – в чемпионатах Европы, 19 – в чемпионатах мира, 8 – в Лиге наций и 4 – в международных турнирах. Украинцы уступали 39 командам из 73-х, с которыми им довелось встречаться. При этом чаще других проигрывали Франции – 8 раз, Италии – 7, Англии – 6, Германии, Испании, Польше и Хорватии – по 5. Наибольшее число поражений сборная потерпела под руководством Олега Блохина – 19, Андрея Шевченко – 13, Сергея Реброва – 10, Леонида Буряка – 7 и Йожефа Сабо – 6.
К слову, второй гол Виктора Дьекереша стал 350-м, пропущенным сборной Украины в истории, а третий – 30-м, пропущенным нашей командой на своем поле в чемпионатах мира.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» поражения сборной Украины
|
Поражение
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Венгрия
|
1:3 (д)
|
10-е
|
29.03.1995
|
ЧЕ
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
Италия
|
0:2 (д)
|
20-е
|
02.09.2000
|
ЧМ
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Польша
|
1:3 (д)
|
30-е
|
20.08.2003
|
ТМ
|
Леонид БУРЯК
|
Румыния
|
0:2 (д)
|
40-е
|
12.09.2007
|
ЧЕ
|
Олег БЛОХИН
|
Италия
|
1:2 (д)
|
50-е
|
10.08.2011
|
ТМ
|
Олег БЛОХИН
|
Швеция
|
0:1 (д)
|
60-е
|
27.03.2015
|
ЧЕ
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Испания
|
0:1 (г)
|
70-е
|
06.09.2020
|
ЛН
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Испания
|
0:4 (г)
|
80-е
|
26.03.2023
|
ЧЕ
|
Руслан РОТАНЬ
|
Англия
|
0:2 (г)
|
90-е
|
26.03.2026
|
ЧМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Швеция
|
1:3 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
