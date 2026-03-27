Сборная Украины потерпела 90-е поражение в истории

27 марта 2026, 15:17 | Обновлено 27 марта 2026, 15:21
188
1

10 раз наша команда уступала соперникам под руководством Сергея Реброва

Поражение от Швеции (1:3) стало 90-м в истории сборной Украины. 51 раз наша национальная дружина проигрывала в гостях, 25 – дома и 14 – на нейтральных полях. 32 поражения сборная потерпела в товарищеских матчах, 27 – в чемпионатах Европы, 19 – в чемпионатах мира, 8 – в Лиге наций и 4 – в международных турнирах. Украинцы уступали 39 командам из 73-х, с которыми им довелось встречаться. При этом чаще других проигрывали Франции – 8 раз, Италии – 7, Англии – 6, Германии, Испании, Польше и Хорватии – по 5. Наибольшее число поражений сборная потерпела под руководством Олега Блохина – 19, Андрея Шевченко – 13, Сергея Реброва – 10, Леонида Буряка – 7 и Йожефа Сабо – 6.

К слову, второй гол Виктора Дьекереша стал 350-м, пропущенным сборной Украины в истории, а третий – 30-м, пропущенным нашей командой на своем поле в чемпионатах мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» поражения сборной Украины

Поражение

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1-е

29.04.1992

ТМ

Виктор ПРОКОПЕНКО

Венгрия

1:3 (д)

10-е

29.03.1995

ЧЕ

Анатолий КОНЬКОВ

Италия

0:2 (д)

20-е

02.09.2000

ЧМ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Польша

1:3 (д)

30-е

20.08.2003

ТМ

Леонид БУРЯК

Румыния

0:2 (д)

40-е

12.09.2007

ЧЕ

Олег БЛОХИН

Италия

1:2 (д)

50-е

10.08.2011

ТМ

Олег БЛОХИН

Швеция

0:1 (д)

60-е

27.03.2015

ЧЕ

Михаил ФОМЕНКО

Испания

0:1 (г)

70-е

06.09.2020

ЛН

Андрей ШЕВЧЕНКО

Испания

0:4 (г)

80-е

26.03.2023

ЧЕ

Руслан РОТАНЬ

Англия

0:2 (г)

90-е

26.03.2026

ЧМ

Сергей РЕБРОВ

Швеция

1:3 (д)
avk49
Послати нафік міліонегіонерів. Вони їдуть в збірну як на гастролі, за оваціями. Формувати дійсно Національну збірну з гравців національної першості. Тут виховувати патріотів.
