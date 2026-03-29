Легенда Шахтера нашел неожиданную причину провала Забарного в сборной

Бывший футболист «Шахтера» Александр Кучер объяснил невыразительную игру Ильи Забарного в матче против Швеции (1:3).

»Сразу вспоминается второй пропущенный гол. Странно видеть такие ошибки от игрока уровня Забарного. Трудно объяснить причину: возможно, у него какая-то звездная эйфория продолжается от того, что он играет за ПСЖ, или это просто потеря концентрации. Но ведь на таком уровне… Много было ошибок в целом, но эта – катастрофическая.

Ну вот второй гол: Забарный не играет в воздухе, а Бондарь вообще поскользнулся в штрафной площади во время удара соперника. Если мы на таком уровне падаем на ровном месте, то это недопустимо», – сообщи Кучер.