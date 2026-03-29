29 марта 2026, 18:49 |
Легенда Шахтера нашел неожиданную причину провала Забарного в сборной

Кучер предположил, что у футболиста может быть «звездная эйфория»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший футболист «Шахтера» Александр Кучер объяснил невыразительную игру Ильи Забарного в матче против Швеции (1:3).

»Сразу вспоминается второй пропущенный гол. Странно видеть такие ошибки от игрока уровня Забарного. Трудно объяснить причину: возможно, у него какая-то звездная эйфория продолжается от того, что он играет за ПСЖ, или это просто потеря концентрации. Но ведь на таком уровне… Много было ошибок в целом, но эта – катастрофическая.

Ну вот второй гол: Забарный не играет в воздухе, а Бондарь вообще поскользнулся в штрафной площади во время удара соперника. Если мы на таком уровне падаем на ровном месте, то это недопустимо», – сообщи Кучер.

Илья Забарный Александр Кучер
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
romario1501
Ну так Забарний зіграв слабо проти Швеції, але просто важко грати з одним центральним захисником, бо Бондаря(перший гол не дограв з нападником, другий не підстрхував після помилки Забарного)просто не було на полі, варто подивитися на його перелякані очі коли він отримував м'яч, не знав що з ним робити.
easterly
що там ця лягенда каже про падаєм? він відотика пальця Вуко втратив свідомість, а ще щось триндить про футбол, паморочне
Перший Серед Рівних в бані
Після того як його Мбаппе зробив як пацана дюсш всі захищали. типу це ж Мбаппе, а я казав, що це був маркерний епізод, але далеко не єдиний, це не топовий захисник вартістю 60 млн. 
