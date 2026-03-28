  4. В ПСЖ отреагировали на игру Забарного в матче-катастрофе Украина – Швеция
В ПСЖ отреагировали на игру Забарного в матче-катастрофе Украина – Швеция

Украинцы проиграли 1:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «ПСЖ» вспомнил об Илье Забарном после поражения сборной Украины от Швеции, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

«🇺🇦1️⃣🆚3️⃣🇸🇪 Украина Забарного проиграла Швеции в плей-офф европейской квалификации», – говорится в сообщении пресс-службы парижан.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

Дмитрий Олийченко
Комментарии 2
roman75zpr
Ни о чём(
Boodya
Я думаю 💯 десь якісь гібралтарські спортивні ресурси теж в такому роді відреагували на цей матч.
Новину на сайті про це тільки чомусь не бачу
