В ПСЖ отреагировали на игру Забарного в матче-катастрофе Украина – Швеция

Французский «ПСЖ» вспомнил об Илье Забарном после поражения сборной Украины от Швеции, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

«🇺🇦1️⃣🆚3️⃣🇸🇪 Украина Забарного проиграла Швеции в плей-офф европейской квалификации», – говорится в сообщении пресс-службы парижан.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.