  Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
30 марта 2026, 14:01 | Обновлено 30 марта 2026, 14:35
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Крупский не получил шансов при Реброве

ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что правого защитника Металлиста 1925 Илью Крупского не вызывают в сборную Украины по причине того, что он не работает с тем агентом, с которым нужно (предположительно, не с Вадимом Шаблием).

«У нас только один игрок на позицию правого защитника – Тымчик. Даже опции нет, когда отсутствует Конопля. А знаете, почему Крупского нет? У него просто не тот агент, который привозит игроков в сборную».

«Поэтому и не вызывают. Вот это стыдно», – сказал Цыганык.

Крупский в нынешнем сезоне провел 24 матча и сделал 3 результативные передачи.

З такою грою навіщотвіну збірній? У Литві показав "рівень". Не  краще за Коноплю або Тимчика
циганюк-і тут обісрався...або шаблій  обісрався..) крупський грав проти Литви за U 21-))
шаблий - это зло украинского футбола
в принципі цілком реально...
Єдине питання чи Крупський відповідє рівню збірної.
Хоча, однозначно краще Тимчика
Циганик... ймовірно... Ну зрозуміло
