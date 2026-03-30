Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык утверждает, что правого защитника Металлиста 1925 Илью Крупского не вызывают в сборную Украины по причине того, что он не работает с тем агентом, с которым нужно (предположительно, не с Вадимом Шаблием).

«У нас только один игрок на позицию правого защитника – Тымчик. Даже опции нет, когда отсутствует Конопля. А знаете, почему Крупского нет? У него просто не тот агент, который привозит игроков в сборную».

«Поэтому и не вызывают. Вот это стыдно», – сказал Цыганык.

Крупский в нынешнем сезоне провел 24 матча и сделал 3 результативные передачи.