Клуб АПЛ сообщил, что мечта футболиста сборной Украины разбилась

Английский «Брентфорд» отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции. Футболист «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 85 минут.

«🇺🇦 Поражение Егора и Украины сегодня вечером положило конец их мечте о Чемпионате мира. Ты заставил всех гордиться тобой, Ярмо 🫶», – передает пресс-служба «Брентфорда».

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

