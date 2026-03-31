Клуб АПЛ сообщил, что мечта футболиста сборной Украины разбилась

«Брентфорд» отреагировал на провал Ярмолюка и сборной Украины
Английский «Брентфорд» отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции. Футболист «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 85 минут.
«🇺🇦 Поражение Егора и Украины сегодня вечером положило конец их мечте о Чемпионате мира. Ты заставил всех гордиться тобой, Ярмо 🫶», – передает пресс-служба «Брентфорда».
26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.
🇺🇦 Defeat for Yehor and Ukraine tonight ends their World Cup dream— Brentford FC (@BrentfordFC) March 26, 2026
You've made everyone proud, Yarmo 🫶 pic.twitter.com/xlbiUc3hxv
