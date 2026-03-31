  4. Клуб АПЛ сообщил, что мечта футболиста сборной Украины разбилась
31 марта 2026, 07:46
«Брентфорд» отреагировал на провал Ярмолюка и сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции. Футболист «пчел» Егор Ярмолюк провел на поле 85 минут.

«🇺🇦 Поражение Егора и Украины сегодня вечером положило конец их мечте о Чемпионате мира. Ты заставил всех гордиться тобой, Ярмо 🫶», – передает пресс-служба «Брентфорда».

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

По теме:
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Маркевич дал прогноз на матч Украина – Албания
ОФИЦИАЛЬНО. Участник ЧМ-2026 уволил тренера после товарищеского матча
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Егор Ярмолюк Брентфорд
Дмитрий Олийченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
Футбол | 31 марта 2026, 00:02 2
В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе
В Барселоне обвинили Реал в нечестном футболе

Лапорта — о судействе

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 57
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…

Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 31.03.2026, 07:04
Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Венгрия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30.03.2026, 16:15
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30.03.2026, 19:11
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Популярные новости
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
29.03.2026, 10:05 7
Футбол
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 37
Футбол
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 6
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Склоним головы. Одна из самых талантливых атлеток погибла с мамой и братом
Склоним головы. Одна из самых талантливых атлеток погибла с мамой и братом
29.03.2026, 09:00
Война
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
