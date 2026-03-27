Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Чемпионат мира
27 марта 2026, 13:49 | Обновлено 27 марта 2026, 14:59
2603
1

Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией

Специалист выделил Ярмолюка, Цыганкова и Миколенко

27 марта 2026, 13:49 | Обновлено 27 марта 2026, 14:59
2603
1 Comments
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил трех футболистов после провального матча Украины против Швеции (1:3) по итогам которого «сине-желтые» не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026.

– В составе украинцев было хоть одно светлое пятно?

– Опять же, если говорить не по цифрам, а только то, что я видел визуально, то неплохо на фоне других выглядели Виталий Миколенко, Егор Ярмолюк и Виктор Цыганков, – сказал Маркевич.

Уже во вторник, 31 марта, национальная команда «сине-желтых» проведет контрольный матч против сборной Албании, которым и завершит мартовский сбор. В финале квалификации к ЧМ-2026 сойдутся Швеция и Польша.

По теме:
Цыганков провел 300-й матч в украинской карьере
Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Мирон Маркевич Виталий Миколенко Виктор Цыганков Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 07:57 4
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции

Репортер УЕФА отреагировал на победу Швеции

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера
Футбол | 27.03.2026, 13:44
Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера
Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27.03.2026, 07:40
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Известный эксперт нашел причину провала сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 10:02
Известный эксперт нашел причину провала сборной Украины в матче со Швецией
Известный эксперт нашел причину провала сборной Украины в матче со Швецией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
согласен. Именно эти трое делали что могли.
Ответить
+4
Популярные новости
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 18
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 13
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем