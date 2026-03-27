Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией

Известный украинский тренер Мирон Маркевич похвалил трех футболистов после провального матча Украины против Швеции (1:3) по итогам которого «сине-желтые» не смогли квалифицироваться на ЧМ-2026.

– В составе украинцев было хоть одно светлое пятно?

– Опять же, если говорить не по цифрам, а только то, что я видел визуально, то неплохо на фоне других выглядели Виталий Миколенко, Егор Ярмолюк и Виктор Цыганков, – сказал Маркевич.

Уже во вторник, 31 марта, национальная команда «сине-желтых» проведет контрольный матч против сборной Албании, которым и завершит мартовский сбор. В финале квалификации к ЧМ-2026 сойдутся Швеция и Польша.