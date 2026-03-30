Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Чемпионат мира
30 марта 2026, 22:05
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин

Кондратюк считает, что Илья ухудшается из-за Сафонова

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции (1:3).

«Ощущения плохие. Команда была не готова играть со шведами. Все вместе и каждый в отдельности. Очень плохую игру сыграл Забарный, по-моему, едва ли не впервые он провел такой откровенно слабый матч. Мне кажется, что эта история с его переходом в ПСЖ, где он играет рядом с россиянином Сафоновым, морально его убивает. Он там не летает, а деградирует. В Борнмуте ему было легче жить, хотя и дешевле.

Зачем вышли Тымчик и Ванат в такой игре – вообще непонятно. Я не понимаю, почему не выпустили Очеретько, который в матчах за «Шахтер» доказывает, что может работать весь поединок в центре поля, просто как лошадь. Судаков показался странным, не знал, кому отдать пас, ни разу не ударил, хотя раньше бил. Невозможно назвать кого-то, кто бы сыграл неплохо. Кроме, возможно, Миколенко, который выглядел плюс-минус на своем уровне», – сказал Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
шо за брєд, шо ти несеш...
Ответить
+1
Очеретько зіграв в 2026 одну повну гру за Шахтар, де Кондратюк побачив що той може повний поєдинок зіграти? 
Всі погано зіграли. Ну Миколенко більше старався.
Ответить
0
чому москаля нічого морально не вбиває? 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем