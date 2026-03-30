Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин

Известный шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на поражение сборной Украины от Швеции (1:3).

«Ощущения плохие. Команда была не готова играть со шведами. Все вместе и каждый в отдельности. Очень плохую игру сыграл Забарный, по-моему, едва ли не впервые он провел такой откровенно слабый матч. Мне кажется, что эта история с его переходом в ПСЖ, где он играет рядом с россиянином Сафоновым, морально его убивает. Он там не летает, а деградирует. В Борнмуте ему было легче жить, хотя и дешевле.

Зачем вышли Тымчик и Ванат в такой игре – вообще непонятно. Я не понимаю, почему не выпустили Очеретько, который в матчах за «Шахтер» доказывает, что может работать весь поединок в центре поля, просто как лошадь. Судаков показался странным, не знал, кому отдать пас, ни разу не ударил, хотя раньше бил. Невозможно назвать кого-то, кто бы сыграл неплохо. Кроме, возможно, Миколенко, который выглядел плюс-минус на своем уровне», – сказал Игорь Кондратюк.