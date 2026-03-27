Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Заканчивай и уходи. Не бедный же человек». Кополовец обратился к Реброву
Чемпионат мира
27 марта 2026, 13:27 |
906
2

«Заканчивай и уходи. Не бедный же человек». Кополовец обратился к Реброву

Известный экс-футболист прокомментировал поражение Украины от Швеции

27 марта 2026, 13:27 |
906
2 Comments
«Заканчивай и уходи. Не бедный же человек». Кополовец обратился к Реброву
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный экс-футболист Михаил Кополовец прокомментировал поражение сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Когда нет результатов, то, безусловно, тренер должен выйти к людям и сказать. Солидный тренер, уважающий себя, должен так поступить, он должен как-то сохранить свое лицо. Почему он так поступает, мне трудно сказать, почему он не принимает это решение. Я считаю, что он был солидным футболистом, действительно классным футболистом. В других командах он показывал результаты, в чемпионате, в Саудовской Аравии, Венгрии. Но ну если у тебя не получается и цепляться за это место...

Я бы уже, наверное, сгорел, я бы боялся этих журналистов. За что цепляться? Нет ни результата, ни игры. Заканчивай эту работу и иди на другую. Он найдет себе работу в клубе где-нибудь, он востребованный тренер. Зачем терпеть эти унижения со стороны журналистов? Тебе задают вопросы все эти. Я смотрю на него, как на футболиста еще. Надо сохранять свое лицо. Не получается – уходи.

А зачем сидеть? Ну пусть на чемпионате Европы ничего не получилось, сейчас здесь с чемпионатом мира не получилось. Для меня каждый выход к журналистам – я бы сквозь землю провалился, мне не нужны были бы деньги. Он же не бедный человек, чтобы цепляться за какие-то контракты, тем более контракт уже заканчивается.

Как по мне, полный провал, полный провал. Но это его решение, он тренер, федерация ему ничего не говорит. Ну давайте тогда будем так работать, будем так и дальше скатываться вниз».

Михаил Кополовец Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BATI-GOOOOOL
Чим більше відомих людей вискаже за цю ганьбу,тім краще буде далі.
Ответить
0
Перець
він ще продовжить контракт
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем