Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕЩУК: «Это самая большая катастрофа, которую я не могу объяснить»
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2026, 13:01 | Обновлено 27 марта 2026, 13:02
ФЕЩУК: «Это самая большая катастрофа, которую я не могу объяснить»

Максим в шоке от второго гола в ворота сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер перволигового «Феникс-Мариуполь» и телевизионный эксперт Максим Фещук прокомментировал уровень мотивации и отсутствие лидера в сборной Украины.

– До матча футболисты отмечали важность игры, ведь «они знают, за кого играют»...

– Понимают, а шведы что, не понимают? Шведы тоже понимают важность этой игры, поэтому это вообще абсолютно не играет никакой роли. Важная игра для обеих команд.

– ...так, но после матча Роман Яремчук сказал, что раздевалка была мертвой еще до начала игры. Как так получилось?

– После игры как раз Яремчука было интереснее всего слушать. Самые объективные комментарии. Опытный футболист, и как раз его мне было интереснее всего слушать. И поверьте, он говорит искренне, он говорит правду и говорит такие моменты, которые не может знать простой болельщик, потому что он говорит то, что есть в раздевалке, а это важно.

– Вы согласны с тем, что команде не хватило лидера, который мог бы повести за собой остальных?

– Я не то чтобы согласен или не согласен. Мне было интересно послушать, почему так. Сама качество игры было, скажем так, не очень. Конечно, быстрый гол повлиял на игру, но нужно уметь перестроиться. Еще есть целая игра впереди, и скажем так, не наиграли на что-то большее.

Первый гол я уже так сильно разбирать не буду, но второй гол – это для меня вообще катастрофа, когда вратарь выбивает, и забивают гол. Это катастрофа для нас. Второй гол – это самая большая катастрофа, которую я не могу объяснить.

По теме:
Маркевич похвалил троих игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Швеция понесла потерю после матча с Украиной: серьезные проблемы для тренер
«Не могу требовать больше». Тренер Северной Ирландии – об игре с Италией
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 12
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Футбол | 27 марта 2026, 07:11 24
Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват

Наставник «сине-желтых» считает, что каждый футболист не сумел показать себя на максимум

Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 11:49
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва
Футбол | 27.03.2026, 07:10
Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва
Для сборной Украины нашли нового главного тренера после Реброва
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27.03.2026, 06:05
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 3
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 18
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем