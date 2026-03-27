ФЕЩУК: «Это самая большая катастрофа, которую я не могу объяснить»

Главный тренер перволигового «Феникс-Мариуполь» и телевизионный эксперт Максим Фещук прокомментировал уровень мотивации и отсутствие лидера в сборной Украины.

– До матча футболисты отмечали важность игры, ведь «они знают, за кого играют»...

– Понимают, а шведы что, не понимают? Шведы тоже понимают важность этой игры, поэтому это вообще абсолютно не играет никакой роли. Важная игра для обеих команд.

– ...так, но после матча Роман Яремчук сказал, что раздевалка была мертвой еще до начала игры. Как так получилось?

– После игры как раз Яремчука было интереснее всего слушать. Самые объективные комментарии. Опытный футболист, и как раз его мне было интереснее всего слушать. И поверьте, он говорит искренне, он говорит правду и говорит такие моменты, которые не может знать простой болельщик, потому что он говорит то, что есть в раздевалке, а это важно.

– Вы согласны с тем, что команде не хватило лидера, который мог бы повести за собой остальных?

– Я не то чтобы согласен или не согласен. Мне было интересно послушать, почему так. Сама качество игры было, скажем так, не очень. Конечно, быстрый гол повлиял на игру, но нужно уметь перестроиться. Еще есть целая игра впереди, и скажем так, не наиграли на что-то большее.

Первый гол я уже так сильно разбирать не буду, но второй гол – это для меня вообще катастрофа, когда вратарь выбивает, и забивают гол. Это катастрофа для нас. Второй гол – это самая большая катастрофа, которую я не могу объяснить.