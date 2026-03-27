Юрген КЛОПП: «Не мог представить, что нечто подобное возможно»

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отреагировал на решение Мохаммеда Салаха покинуть команду после завершения нынешнего сезона.

«Откуда он пришел, через что он прошел и что он нам дал – это невероятно. Когда работаешь с ним, общая картина просто абсурдна, статистика несравнима. Возможно, мы будем здесь сидеть через десять лет, и, возможно, Экитике побьет его рекорд, но это будет сложно.

То, что Салах стал третьим успешным бомбардиром в истории Ливерпуля... Это были радость, вызов, упорный труд с обеих сторон и невероятный результат. Я не мог представить, что нечто подобное возможно – статистика, которую Мохамед имеет, выступления, некоторые из которых, несомненно, останутся непревзойденными.

Я уже оглядываюсь назад и не могу поверить, как нечто подобное стало возможным. Голы, которые Салах забил, стабильность, которую он демонстрировал, желание и амбиции продолжать совершенствоваться», – сказал Юрген.

Мохамед Салах присоединился к Ливерпулю летом 2017 года, перейдя из Ромы. С этого времени он сыграл за команду 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и отдал 119 голевых передач.