27 марта 2026, 12:58 | Обновлено 27 марта 2026, 13:10
Юрген КЛОПП: «Не мог представить, что нечто подобное возможно»

Юрген отреагировал на решение Мохамеда Салаха, который заявил об уходе из Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отреагировал на решение Мохаммеда Салаха покинуть команду после завершения нынешнего сезона.

«Откуда он пришел, через что он прошел и что он нам дал – это невероятно. Когда работаешь с ним, общая картина просто абсурдна, статистика несравнима. Возможно, мы будем здесь сидеть через десять лет, и, возможно, Экитике побьет его рекорд, но это будет сложно.

То, что Салах стал третьим успешным бомбардиром в истории Ливерпуля... Это были радость, вызов, упорный труд с обеих сторон и невероятный результат. Я не мог представить, что нечто подобное возможно – статистика, которую Мохамед имеет, выступления, некоторые из которых, несомненно, останутся непревзойденными.

Я уже оглядываюсь назад и не могу поверить, как нечто подобное стало возможным. Голы, которые Салах забил, стабильность, которую он демонстрировал, желание и амбиции продолжать совершенствоваться», – сказал Юрген.

Мохамед Салах присоединился к Ливерпулю летом 2017 года, перейдя из Ромы. С этого времени он сыграл за команду 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и отдал 119 голевых передач.

По теме:
Команда АПЛ возглавляет рейтинг топ-5 лиг по желтым карточкам в сезоне
Конец эпохи Салаха: Ливерпуль выбрал трех звездных кандидатов на замену
Трансфер за 80 миллионов: Бруну Фернандеш выбрал нового партнера для МЮ
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Футбол | 27 марта 2026, 07:11 24
Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват
Ребров назвал причины поражения сборной Украины и сказал, кто виноват

Наставник «сине-желтых» считает, что каждый футболист не сумел показать себя на максимум

Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26 марта 2026, 12:20 41
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026

Несмотря на объективные трудности, мы верим в победу нашей сборной

РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27.03.2026, 06:05
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 11:49
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Футбол | 27.03.2026, 06:01
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
