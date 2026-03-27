Конец эпохи Салаха: Ливерпуль выбрал трех звездных кандидатов на замену

Руководство «Ливерпуля» активно изучает рынок в поисках достойного преемника для Мохамеда Салаха, который ранее публично подтвердил свой уход из стана «красных» грядущим летом. Инсайдер Фабрис Хоукинс обнародовал перечень футболистов, входящих в сферу интересов мерсисайдцев.

«Майкл Олисе является приоритетной целью для многих ведущих клубов Европы, однако мюнхенская «Бавария» не намерена расставаться со своим активом. Также скауты внимательно следят за прогрессом молодых талантов, среди которых выделяются Ян Диоманд и Франсишку Консейсау.

Стоит отметить, что в минувшем году английский гранд проявлял предметный интерес к Брэдли Баркола из «Пари Сен-Жермен». На данный момент вингер ведет диалог с парижанами о пролонгации трудового соглашения.

За развитием этой ситуации пристально наблюдают другие топ-команды, готовые вмешаться в переговоры, если стороны не придут к компромиссу», – сообщил Хоукинс в соцсети X.