  4. Конец эпохи Салаха: Ливерпуль выбрал трех звездных кандидатов на замену
27 марта 2026, 05:14 | Обновлено 27 марта 2026, 05:28
Стало известно, кто возглавил шорт-лист красных

Руководство «Ливерпуля» активно изучает рынок в поисках достойного преемника для Мохамеда Салаха, который ранее публично подтвердил свой уход из стана «красных» грядущим летом. Инсайдер Фабрис Хоукинс обнародовал перечень футболистов, входящих в сферу интересов мерсисайдцев.

«Майкл Олисе является приоритетной целью для многих ведущих клубов Европы, однако мюнхенская «Бавария» не намерена расставаться со своим активом. Также скауты внимательно следят за прогрессом молодых талантов, среди которых выделяются Ян Диоманд и Франсишку Консейсау.

Стоит отметить, что в минувшем году английский гранд проявлял предметный интерес к Брэдли Баркола из «Пари Сен-Жермен». На данный момент вингер ведет диалог с парижанами о пролонгации трудового соглашения.

За развитием этой ситуации пристально наблюдают другие топ-команды, готовые вмешаться в переговоры, если стороны не придут к компромиссу», – сообщил Хоукинс в соцсети X.

По теме:
ПСЖ готовится перехватить очередного игрока Барселоны
Консейсау отреагировал на отсутствие Роналду в составе сборной Португалии
Мбаппе лично связался с Пересом, чтобы сообщить о своем решении
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 26 марта 2026, 08:53 3
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе

Бельгиец активно развивается в сфере бизнеса

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 10
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Футбол | 27.03.2026, 04:46
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Скандал в Испании: Атлетико обвиняет судей в помощи Реалу
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 26.03.2026, 21:47
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Популярные новости
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 323
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 87
Футбол
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
25.03.2026, 16:48 31
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
