  Леонид Буряк не понял Реброва. Почему не играл футболист Динамо
Леонид Буряк не понял Реброва. Почему не играл футболист Динамо

Бывший игрок киевлян – о проигранном матче шведам

Бывший игрок «Динамо» Леонид Буряк не понял решение Сергея Реброва не выпускать в матче со шведами (1:3) Александра Пихаленко.

– Что у сборной Украины не получилось в атаке?

– Чтобы выигрывать матчи, нужно больше давить на чужую оборону, больше бить по воротам. Первый наш удар в створ произошел только на 60-й минуте. Футболисты, которые могли бы что-то создавать на половине поля соперника, сидели в запасе. Тот же Пихаленок, например. И это кадровые решения Сергея Реброва.

– Главный тренер сборной Швеции перед матчем отметил, что пересмотрел много матчей с участием сборной Украины, получается, что нас хорошо изучили…

– Да, изучили, но ведь мы не против Германии играли. Конечно, трудно было представить, что будут такие ошибки в обороне. Но все-таки считаю, что причина неудачи в полном провале в атаке, коэффициент полезных действий которой равнялся нулю. Мы же на голову сильнее шведов, а результат – 1:3… Да, у нашей команды было немало кадровых проблем, однако те, кто играл, кто должен был решать задачу, должны же прибавлять! Лучше бы сборная Украины уступила в владении мячом, но забила бы дважды и победила. Однако это сделали шведы, которые организовали два фантастических гола.

