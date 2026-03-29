  4. Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Они заставили меня это сделать после матча с Украиной»
29 марта 2026, 04:32
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш поделился эмоциями после хет-трика в матче плей-офф ЧМ-2026 против Украины (3:1), а также рассказал о забавной ситуации после игры.

После финального свистка нападающий получил мегафон от фанатов, однако признался, что не был к этому готов:

«Они фактически заставили меня взять мегафон. Я не очень часто этим занимаюсь, поэтому это было что-то новое. Честно говоря, я не был готов и не знал, какую кричалку начать. Партнеры немного подсказали – получилось неплохо.

С самого начала все пошло как надо. Для меня важно забивать, но еще важнее – победа команды. Мы вышли в финал, и это главное.

У нас появилась четкая идея игры, мы лучше понимаем друг друга и стараемся использовать свои сильные стороны», – сказал Дьекереш.

В финале плей-офф Швеция сыграет против Польши.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Виктор Дьекереш
Дмитрий Олийченко Источник: Fotbollskanalen
