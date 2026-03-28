Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение украинцев от шведов.

«Думаю, Дьекереш сегодня продемонстрировал, почему он играет в «Арсенале» и почему является одним из лучших нападающих мира. Как я уже говорил: если хочешь выигрывать такие матчи плей-офф, нужно показывать максимум. К сожалению, сегодня мы как команда этого не сделали. Не хочу выделять кого-то отдельно, проиграли все вместе.

Что касается начала таймов — это были досадные ошибки. Мы только что пересматривали первый гол: там была тактическая ошибка, мы не отреагировали на открытие за спиной в штрафной площадке. На таком уровне очень трудно конкурировать, когда у соперника есть игроки из топ-лиг, которые наказывают за малейшие просчеты», – сказал Ребров.