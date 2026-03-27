Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 марта 2026, 11:12 | Обновлено 27 марта 2026, 11:18
1628
5

Пономаренко обратился к фанатам после фиаско Украины со Швецией

Матвей попросил верить в национальную команду

27 марта 2026, 11:12 | Обновлено 27 марта 2026, 11:18
1628
5 Comments
Пономаренко обратился к фанатам после фиаско Украины со Швецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Форвард национальной сборной Украины Матвей Пономаренко обратился к фанатам после фиаско «сине-желтых» в матче против Швеции, которое не позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться на ЧМ-2026.

– На самом деле все рассчитывали на другой результат. Что ты можешь сказать болельщикам?

– Верить в нас, потому что у нас молодая команда. Я же говорю, главное – вера. Мы будем пытаться исправлять наши ошибки, двигаться вперед, потому что у нас молодая амбициозная команда, которая, я уверен, достигнет еще многого, – сказал Пономаренко.

Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.

Команда Албании на выезде уступила Польше со счётом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.

По теме:
Ребров – хороший тренер. 12 мыслей после матча Украины и Швеции
«Удар для нас». Тренер Северной Македонии объяснил разгром от Дании
«Ничего не выиграли». Коуч Дании сдержал эмоции после разгрома в плей-офф
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27 марта 2026, 00:35 12
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча главной сборной страны

Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Футбол | 27.03.2026, 11:49
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Игрок сборной Украины: «Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая»
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27.03.2026, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Футбол | 27.03.2026, 06:01
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Burevestnik
до Матвія претензій нема:
на 77 хвилині вийшов грати,
на 90+1  забив гол.
Richard Lewis
Люди в МММ теж колись вірили 
kadaad .
Единственный, кто должен быть в новой, молодой команде....
Перець
Ми вже заїпались вірити в казки
Mastre
Юний орел. Жодного вибачення за провал
Популярные новости
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 428
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 46
Футбол
