Пономаренко обратился к фанатам после фиаско Украины со Швецией

Форвард национальной сборной Украины Матвей Пономаренко обратился к фанатам после фиаско «сине-желтых» в матче против Швеции, которое не позволило подопечным Сергея Реброва квалифицироваться на ЧМ-2026.

– На самом деле все рассчитывали на другой результат. Что ты можешь сказать болельщикам?

– Верить в нас, потому что у нас молодая команда. Я же говорю, главное – вера. Мы будем пытаться исправлять наши ошибки, двигаться вперед, потому что у нас молодая амбициозная команда, которая, я уверен, достигнет еще многого, – сказал Пономаренко.

Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.

Команда Албании на выезде уступила Польше со счётом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.