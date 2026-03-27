Шевченко взял слово после позорного фиаско сборной Украины против Швеции
Глава УАФ поблагодарил Усика и Свитолину за поддержку
Национальная сборная Украины не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва позорно проиграли Швеции (1:3) в полуфинале квалификации в ЧМ-2026.
После матча слово взял руководитель УАФ Андрей Шевченко, который поблагодарил Александра Усика и Элину Свитолину, которые посетили матч в Валенсии: «Спасибо за поддержку», – написал Шевченко.
Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.
Команда Албании на выезде уступила Польше со счётом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
