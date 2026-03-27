  4. Шевченко взял слово после позорного фиаско сборной Украины против Швеции
27 марта 2026, 09:53
Шевченко взял слово после позорного фиаско сборной Украины против Швеции

Глава УАФ поблагодарил Усика и Свитолину за поддержку

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва позорно проиграли Швеции (1:3) в полуфинале квалификации в ЧМ-2026.

После матча слово взял руководитель УАФ Андрей Шевченко, который поблагодарил Александра Усика и Элину Свитолину, которые посетили матч в Валенсии: «Спасибо за поддержку», – написал Шевченко.

Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.

Команда Албании на выезде уступила Польше со счётом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.

Оцените материал
Pectoral71
Шевченко взяв слово і сказав: "е-еее-еееее...."
