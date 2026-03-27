  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне жаль ребят. Если бы он не совершил ту ошибку...»
27 марта 2026, 10:16 | Обновлено 27 марта 2026, 10:34
Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Турции (0:1), которое не позволило им квалифицироваться на ЧМ-2026.

«Вы видели Хакана, видели и других. Все они были очень благодарны. Они обнимали меня как до, так и после матча.

Я оставил свой след там [в сборной Турции], омолодил команду. Это было для меня большим удовольствием, и я надеюсь, что и другие наши игроки, за это короткое время, проведенное со мной, смогут сказать то же самое. Они научатся и сделают карьеру, я в этом уверен.

Турция – очень хорошая команда, которая имеет невероятный потенциал. Мне нравится Монтелла, я знаю его потенциал. Я считаю, что они пройдут в финальную часть турнира, это игроки высокого уровня.

Матч был очень ровным. Если бы Рациу не совершил эту ошибку, – он побоялся, что его обыграют на дриблинге, – все могло бы быть иначе. В другом, кроме одного удара по воротам, они больше ничего не создали… Мы хорошо знаем, что сборная Турции находится на более высоком уровне, чем сборная Румынии.

Рациу пришлось противостоять невероятному игроку. Йылдыз – один из лучших футболистов чемпионата Италии. В этом эпизоде ​​он не был внимательным. Фаза с голом уже не суть важна! Он заколебался, хотя знал, что нужно делать, а соперник его опередил – и они забили.

Повторяю, матч был ровным: у нас было попадание в штангу, у них – точный удар. У нас был хороший момент из Хаджи, возможно, если бы он пробил иначе, а не пытался положить мяч внутренней стороной стопы в угол, возможно, мы бы смогли забить. Мы были слишком нерешительны при выходе из обороны в атаку, особенно в первом тайме. Во втором тайме все изменилось, когда нужно было отыгрываться. Могу сказать, что они доминировали над нами, но не категорично.

Мне жаль ребят, они очень хорошо подготовились к этому матчу, у них не было много времени на совместные тренировки. Бурке и Дрегушин не виделись больше года. Было много разговоров перед матчем, и они очень хорошо отреагировали. Мне жалко ребят, что им не удалось пройти этот отбор.

В румынском футболе было сделано очень много ошибок. Игроки больше не готовятся на том же уровне. В Турции выросли молодые игроки. С этой точки зрения, турецкий футбол переживает благоприятный момент по сравнению с румынским. Наши клубы берут игроков за 300-400 тысяч, они покупают футболистов за 70 миллионов. Хаджи, Попеску, Адриан Илие внесли вклад в развитие турецкого футбола», – сказал Луческу.

