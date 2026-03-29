Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
29 марта 2026, 08:02
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо назвал единственного игрока сборной Украины, который не разочаровал его в матче против шведов (1:3), выделив Лучшего игрока матча Виталия Миколенко.

– Кто из украинцев разочаровал вас меньше всего?

– Миколенко. Он старался, как мог: нагнетал в первом тайме, пытался, искал передачами игроков впереди.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
