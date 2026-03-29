Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Тренер выделил Миколенко
Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо назвал единственного игрока сборной Украины, который не разочаровал его в матче против шведов (1:3), выделив Лучшего игрока матча Виталия Миколенко.
– Кто из украинцев разочаровал вас меньше всего?
– Миколенко. Он старался, как мог: нагнетал в первом тайме, пытался, искал передачами игроков впереди.
Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
