Сабо назвал игрока сборной Украины, который находится в ужасном состоянии

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил выступление защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции (1:3).

«Что вас удивляет? Мне все ясно. Забарный сейчас находится в ужасном состоянии, ведь не имеет постоянной игровой практики в ПСЖ и критика на него постоянно во Франции сыпется, а это сил не прибавляет, угнетает морально.

Второй пропущенный гол полностью на его совести, почему он так высоко играл? Его перебросили, не достал головой Илья мяч, не впервые в сезоне с ним такое происходит. Полез вперед, его подловили и наказали за это. Вратарь шведов отдал голевую передачу!

В моменте с третьим пропущенным голом к ​​Забарному тоже есть вопросы, но его подставил Тымчик своим несуразным пасом поперек. Вот этот момент – лучшее доказательство отсутствия сыгранности, о которой я уже устал говорить, как мне кажется. Да и отсутствия класса у Тымчика.

Вызвал его Ребров в сборную, поскольку просто нет лучшего футболиста, который играет справа. Защита защитой, но у нас проблем и в центре хватало», – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне Забарный провел 29 матчей в составе ПСЖ, в которых забил один гол. В активе 23-летнего защитника – 56 игр в футболке сборной Украины (три результативных удара).