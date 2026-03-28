Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал игрока сборной Украины, который находится в ужасном состоянии
Чемпионат мира
28 марта 2026, 09:31 |
326
0

Сабо назвал игрока сборной Украины, который находится в ужасном состоянии

Бывший тренер киевского «Динамо» остался недоволен игрой Ильи Забарного против Швеции

28 марта 2026, 09:31 |
326
0
Сабо назвал игрока сборной Украины, который находится в ужасном состоянии
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил выступление защитника сборной Украины Ильи Забарного в матче плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции (1:3).

«Что вас удивляет? Мне все ясно. Забарный сейчас находится в ужасном состоянии, ведь не имеет постоянной игровой практики в ПСЖ и критика на него постоянно во Франции сыпется, а это сил не прибавляет, угнетает морально.

Второй пропущенный гол полностью на его совести, почему он так высоко играл? Его перебросили, не достал головой Илья мяч, не впервые в сезоне с ним такое происходит. Полез вперед, его подловили и наказали за это. Вратарь шведов отдал голевую передачу!

В моменте с третьим пропущенным голом к ​​Забарному тоже есть вопросы, но его подставил Тымчик своим несуразным пасом поперек. Вот этот момент – лучшее доказательство отсутствия сыгранности, о которой я уже устал говорить, как мне кажется. Да и отсутствия класса у Тымчика.

Вызвал его Ребров в сборную, поскольку просто нет лучшего футболиста, который играет справа. Защита защитой, но у нас проблем и в центре хватало», – рассказал Сабо.

В нынешнем сезоне Забарный провел 29 матчей в составе ПСЖ, в которых забил один гол. В активе 23-летнего защитника – 56 игр в футболке сборной Украины (три результативных удара).

По теме:
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Легенда Шахтера разнес сборную Украины после фиско со Швецией
Легенда Шахтера объяснил провал Ваната в матче против Швеции: «Он старался»
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Йожеф Сабо Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Реброву еще две зарплаты на карточку должны упасть»
Футбол | 28 марта 2026, 04:55 10
Журналист: «Реброву еще две зарплаты на карточку должны упасть»
Журналист: «Реброву еще две зарплаты на карточку должны упасть»

Цыганик раскритиковал тренера сборной

Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 11:20 104
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией

Валерий Василенко – об очередном провале «сине-желтых», после которого тренер должен уйти

Экс-игрок сборной Украины: «Это было круто. Можно много говорить о...»
Футбол | 28.03.2026, 08:36
Экс-игрок сборной Украины: «Это было круто. Можно много говорить о...»
Экс-игрок сборной Украины: «Это было круто. Можно много говорить о...»
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 14:16
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 41
Футбол
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
27.03.2026, 06:01 13
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 444
Футбол
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 79
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем