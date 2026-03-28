Йожеф Сабо обратился к Реброву после фиаско в матче со Швецией

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо обратился к наставнику сборной Украины Сергею Реброву.

«Даже не знаю… Единственное, что я бы посоветовал Реброву, а у него вся тренерская карьера еще впереди, — быть более гибким в тактическом плане. Менять модель игры во время матча, если нужно, не бояться этого делать», — отметил Йожеф Сабо.

