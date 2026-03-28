Чемпионат мира28 марта 2026, 23:02 |
Йожеф Сабо обратился к Реброву после фиаско в матче со Швецией
Легенда дал совет тренеру
28 марта 2026, 23:02 |
468
0
Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо обратился к наставнику сборной Украины Сергею Реброву.
«Даже не знаю… Единственное, что я бы посоветовал Реброву, а у него вся тренерская карьера еще впереди, — быть более гибким в тактическом плане. Менять модель игры во время матча, если нужно, не бояться этого делать», — отметил Йожеф Сабо.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 марта 2026, 10:37 26
Андреас Мальдера – в списке УАФ
Футбол | 28 марта 2026, 08:52 5
Оба закрыли комментарии в Instagram
Футбол | 28.03.2026, 23:07
Теннис | 28.03.2026, 17:27
Футбол | 28.03.2026, 16:25
