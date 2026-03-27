Эланга – о матче с Украиной: «Мы строго придерживались плана»

Вингер шведской сборной Антони Эланга поделился эмоциями после триумфа над сборной Украины в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2026, который завершился со счетом 3:1.

«Я безмерно счастлив, однако наше дело еще не доведено до конца. Предстоит серьезная работа в ближайший вторник. Мы продемонстрировали качественный футбол как в обороне, так и в атаке, а Виктор и вовсе оформил хет-трик. Не могу не отметить это – три гола в одном матче всегда событие незаурядное, он по-настоящему особенный мастер.

Его присутствие на поле колоссально помогает. Он способен стягивать на себя сразу двух оппонентов, что дает мне пространство для маневров. Когда мяч у него, я получаю возможность действовать активно и показывать свой лучший футбол, ощущая полную свободу.

Грэм Поттер предоставляет мне этот карт-бланш. Мы строго придерживаемся его тактического плана. Тренер создал атмосферу, в которой мы можем наслаждаться игрой, не будучи скованными жесткими рамками.

Он не диктует каждый шаг, оставляя право выбора решений за нами на поле. Я искренне рад сотрудничеству с ним, Грэм уже многое дал команде, но главная задача ждет нас во вторник», – заявил Эланга.