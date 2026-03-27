Такого не было 25 лет: Мбаппе выдал невероятную голевую серию в сборной
Килиан Мбаппе забивал в каждом из семи последних матчей за сборную Франции.
Нападающий мадридского «Реала» открыл счет в товарищеской игре против сборной Бразилии на 32-й минуте (2:1).
14 ноября Мбаппе отличился в матче с Украиной, 10 октября - с Азербайджаном, 9 сентября - с Исландией, 5 сентября - снова с Украиной, 8 июня - с Германией, 5 июня - с Испанией.
Последним французским игроком, которому удавалось забивать в составе национальной команды в семи матчах подряд, был Жан-Пьер Папен. Он достиг этого результата в период с сентября 1990 года по ноябрь 1991 года.
