Такого не было 25 лет: Мбаппе выдал невероятную голевую серию в сборной

Килиан Мбаппе забивал в каждом из семи последних матчей за сборную Франции.

Нападающий мадридского «Реала» открыл счет в товарищеской игре против сборной Бразилии на 32-й минуте (2:1).

14 ноября Мбаппе отличился в матче с Украиной, 10 октября - с Азербайджаном, 9 сентября - с Исландией, 5 сентября - снова с Украиной, 8 июня - с Германией, 5 июня - с Испанией.

Последним французским игроком, которому удавалось забивать в составе национальной команды в семи матчах подряд, был Жан-Пьер Папен. Он достиг этого результата в период с сентября 1990 года по ноябрь 1991 года.