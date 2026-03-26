Не только Мбаппе: в Реале подозревают еще одну медицинскую ошибку
Мадридский клуб оказался в эпицентре громкого медицинского скандала
Оплошность медицинского штаба «Реала» в ходе обследования колена Килиана Мбаппе оказалась не единственным подобным инцидентом в мадридском клубе, сообщает издание L'Équipe.
По сведениям источника, врачи также предположительно провели МРТ здоровой ноги Эдуарду Камавинга, когда тот получил травму левой лодыжки в матче против Бильбао 3 декабря. Вследствие этого французский хавбек был вынужден пропустить несколько недель.
Ранее в прессе активно обсуждалась информация о том, что медики «сливочных» допустили ошибку при оценке повреждения Мбаппе, осмотрев не то колено.
Данные слухи получили подтверждение в испанских СМИ, однако сам нападающий на пресс-конференции перед игрой с Бразилией выступил с категорическим опровержением. Килиан заявил, что не понимает причин появления подобных новостей, и заверил, что его физическое состояние находится под полным контролем специалистов.
