26 марта 2026, 05:48 |
Не только Мбаппе: в Реале подозревают еще одну медицинскую ошибку

Мадридский клуб оказался в эпицентре громкого медицинского скандала

Getty Images/Global Images Ukraine

Оплошность медицинского штаба «Реала» в ходе обследования колена Килиана Мбаппе оказалась не единственным подобным инцидентом в мадридском клубе, сообщает издание L'Équipe.

По сведениям источника, врачи также предположительно провели МРТ здоровой ноги Эдуарду Камавинга, когда тот получил травму левой лодыжки в матче против Бильбао 3 декабря. Вследствие этого французский хавбек был вынужден пропустить несколько недель.

Ранее в прессе активно обсуждалась информация о том, что медики «сливочных» допустили ошибку при оценке повреждения Мбаппе, осмотрев не то колено.

Данные слухи получили подтверждение в испанских СМИ, однако сам нападающий на пресс-конференции перед игрой с Бразилией выступил с категорическим опровержением. Килиан заявил, что не понимает причин появления подобных новостей, и заверил, что его физическое состояние находится под полным контролем специалистов.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Эдуардо Камавинга чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
