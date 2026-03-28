Полесье обратилось с поздравлением к национальной сборной

Житомирское «Полесье» поздравило национальную сборную Косово с выходом в финальный раунд отбора на чемпионат мира 2026 года.

Отметим, что за Косово выступает игрок «Полесья» Илир Красничи, который провел матч на скамейке запасных.

«Поздравляем сборную Косово с выходом в финал отбора на ЧМ-2026! В своем матче косовары обыграли сборную Словакии со счетом 4:3 🔥», – говорится в обращении «Полесья».

В финале отборочного турнира сборная Косово сыграет против команды Турции.