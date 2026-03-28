  4. Полесье обратилось с поздравлением к национальной сборной
28 марта 2026, 06:32
Полесье обратилось с поздравлением к национальной сборной

«Волки» обратились к команде Косово

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Косово

Житомирское «Полесье» поздравило национальную сборную Косово с выходом в финальный раунд отбора на чемпионат мира 2026 года.

Отметим, что за Косово выступает игрок «Полесья» Илир Красничи, который провел матч на скамейке запасных.

«Поздравляем сборную Косово с выходом в финал отбора на ЧМ-2026!

В своем матче косовары обыграли сборную Словакии со счетом 4:3 🔥», – говорится в обращении «Полесья».

В финале отборочного турнира сборная Косово сыграет против команды Турции.

Полесье Житомир Илир Красничи сборная Словакии по футболу сборная Косова по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Полесье
