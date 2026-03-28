Чемпионат мира 28 марта 2026
Полесье обратилось с поздравлением к национальной сборной
«Волки» обратились к команде Косово
Житомирское «Полесье» поздравило национальную сборную Косово с выходом в финальный раунд отбора на чемпионат мира 2026 года.
Отметим, что за Косово выступает игрок «Полесья» Илир Красничи, который провел матч на скамейке запасных.
«Поздравляем сборную Косово с выходом в финал отбора на ЧМ-2026!
В своем матче косовары обыграли сборную Словакии со счетом 4:3 🔥», – говорится в обращении «Полесья».
В финале отборочного турнира сборная Косово сыграет против команды Турции.
