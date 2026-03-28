Милевский лаконично отреагировал на поражение Украины от Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

26 марта сборная Украины сыграла решающий матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.

Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Украинцы проиграли с разгромным счетом 1:3. Хет-трик на счету Виктора Дьокереша из Швеции, а единственный мяч за нашу команду забил Матвей Пономаренко.

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский отреагировал на это поражение, проведя аналогию с поражением от Греции в плей-офф отбора в 2010 году.

«Как вам матч? Напомнило Грецию, до сих пор обидно. Дальше играем с Албанией, а за что сборная Украины будет играть?», – отметил Милевский.

31 марта Украина сыграет против Албании в товарищеском матче.

По теме:
ФОТО. Сборную Украины ограбили перед матчем – украли тысячи евро
Эксперт: «Сборную Украины спасет только такой тренер, как Жозе Моуринью»
Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 11:20 104
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией

Валерий Василенко – об очередном провале «сине-желтых», после которого тренер должен уйти

Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Футбол | 27 марта 2026, 14:16 112
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины

У национальной сборной Украины будет новый тренер

Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
В Швеции вынесли вердикт Реброву после фиаско сборной Украины
Футбол | 28.03.2026, 01:02
В Швеции вынесли вердикт Реброву после фиаско сборной Украины
В Швеции вынесли вердикт Реброву после фиаско сборной Украины
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 27.03.2026, 20:14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Популярные новости
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 24
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
26.03.2026, 04:05 8
Футбол
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 443
Футбол
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж просто пройдет сквозь него. Ему придет конец»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж просто пройдет сквозь него. Ему придет конец»
26.03.2026, 01:02
Бокс
