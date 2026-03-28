Милевский лаконично отреагировал на поражение Украины от Швеции
Команда Реброва проиграла 1:3
26 марта сборная Украины сыграла решающий матч полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.
Поединок состоялся в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Украинцы проиграли с разгромным счетом 1:3. Хет-трик на счету Виктора Дьокереша из Швеции, а единственный мяч за нашу команду забил Матвей Пономаренко.
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский отреагировал на это поражение, проведя аналогию с поражением от Греции в плей-офф отбора в 2010 году.
«Как вам матч? Напомнило Грецию, до сих пор обидно. Дальше играем с Албанией, а за что сборная Украины будет играть?», – отметил Милевский.
31 марта Украина сыграет против Албании в товарищеском матче.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – об очередном провале «сине-желтых», после которого тренер должен уйти
У национальной сборной Украины будет новый тренер