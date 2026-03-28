Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выступило с заявлением о Пономаренко после матча Украина – Швеция
28 марта 2026, 05:32
Динамо выступило с заявлением о Пономаренко после матча Украина – Швеция

Матвей забил дебютный гол за национальную сборную страны

УАФ. Матвей Пономаренко

Киевское «Динамо» выступило с заявлением о Матвее Пономаренко после матча Украина — Швеция (1:3), где он забил дебютный гол.

«Поздравляем, Матвей! Пономаренко дебютировал за национальную сборную Украины и сразу отличился забитым мячом.

Яркий старт на международном уровне – желаем не останавливаться, уверенно двигаться вперед и продолжать радовать болельщиков. Гордимся и верим в новые достижения!», – говорится в обращении киевского клуба.

Ранее сообщалось, что Матвей Пономаренко получил предложение от «Трабзонспора».

По теме:
ФОТО. Сборную Украины ограбили перед матчем – украли тысячи евро
Эксперт: «Сборную Украины спасет только такой тренер, как Жозе Моуринью»
Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
zelc006
Як, завжди... Усі сумують,а у дірявих перемога висмоктана з кукана...
