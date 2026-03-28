Динамо выступило с заявлением о Пономаренко после матча Украина – Швеция
Матвей забил дебютный гол за национальную сборную страны
Киевское «Динамо» выступило с заявлением о Матвее Пономаренко после матча Украина — Швеция (1:3), где он забил дебютный гол.
«Поздравляем, Матвей! Пономаренко дебютировал за национальную сборную Украины и сразу отличился забитым мячом.
Яркий старт на международном уровне – желаем не останавливаться, уверенно двигаться вперед и продолжать радовать болельщиков. Гордимся и верим в новые достижения!», – говорится в обращении киевского клуба.
Ранее сообщалось, что Матвей Пономаренко получил предложение от «Трабзонспора».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Национальная команда потерпела поражение от Швеции и прекратила борьбу за выход на ЧМ-2026
С тренером не будут продлевать контракт