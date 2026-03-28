Динамо выступило с заявлением о Пономаренко после матча Украина – Швеция

Киевское «Динамо» выступило с заявлением о Матвее Пономаренко после матча Украина — Швеция (1:3), где он забил дебютный гол.

«Поздравляем, Матвей! Пономаренко дебютировал за национальную сборную Украины и сразу отличился забитым мячом.

Яркий старт на международном уровне – желаем не останавливаться, уверенно двигаться вперед и продолжать радовать болельщиков. Гордимся и верим в новые достижения!», – говорится в обращении киевского клуба.

Ранее сообщалось, что Матвей Пономаренко получил предложение от «Трабзонспора».