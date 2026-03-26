Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции

Народный депутат Украины Николай Тищенко прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Даже когда счет не в нашу пользу — мы с вами!

В футболе, как и в жизни. Есть победы, а есть уроки. И именно они закаляют характер. Сборные не формируются за один сезон. Это живой организм, и нужно время. Я уважаю Сергея Реброва не только как друга, но и как высокопрофессионального легендарного украинского тренера — сильного, принципиального и по-настоящему преданного своему делу.

Уважение ребятам за борьбу. Мы с вами при любом счете!»