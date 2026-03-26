Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции

Николай Тищенко поддержал тренера сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Народный депутат Украины Николай Тищенко прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Даже когда счет не в нашу пользу — мы с вами!

В футболе, как и в жизни. Есть победы, а есть уроки. И именно они закаляют характер. Сборные не формируются за один сезон. Это живой организм, и нужно время. Я уважаю Сергея Реброва не только как друга, но и как высокопрофессионального легендарного украинского тренера — сильного, принципиального и по-настоящему преданного своему делу.

Уважение ребятам за борьбу. Мы с вами при любом счете!»

Дмитрий Вус Источник: Telegram
Alex Bond
Один дегенерат підтримав іншого
roman75zpr
Ну можешь забрать его к себе в ресторан (или столовую) посуду мыть 
STAH
Ще один Пилип з конопель вискочив! Дєбіли всєх стран соєдіняйтесь!
igor64
Треба щось змінювати,я думаю тренера... Не зміг він донести до тих гравців що треба викластись на 100 чи на 200 процентів... Заради тих в окопах... Ви ніхто... І звати вас ніяк...
Der Gartenzwerg
От було б добре, якби ти разом із Ребровим звалив на х..й -  на знак підтримки
a.fedorenko1953
Команду будують  25 років , не менше ))))
turist86
"високопрофесійний легендарний?" 
Коля, смаж котлети, в них ти більше шариш, ніж у футболі
Сергей Чухлиб
Цікаво. А де він побачив боротьбу ??? Може ми дивились різні матчі ????? Команда зовсім не боролась !!!!!!  Безхребетні !!!!!
Cityzen83
Еп ты, котлета - друг реброва оказывается, отгда точно будет вечный тренер как и зелебоб вечный президент.
antt
Легендарний він напевно сьогодні тренером став. А міг ще перед євро-2024 стати, якби нікуди тоді не вивів. Але також було за пів години то саме з румунами уже на Євро, що сьогодні цілий матч із шведами. Тому от такі неоднозначні результати. Ніби він чогось добивався але воно якось випадково виходило. От і сьбогодін випадквоо не пройшли перший плейоф.
Yauheni Saladounik
тЫщенко знает с кем БАБЛО ДРУЖИТЬ!!! его на мягкие не проведёшь!!! шЫвченко в ОТСТАВКУ!!!! замена тренера не выведет украинский футбол из кризиса!!! Менять надо руководство УФ, подход к развитию!!! шЫвченко ВООБЩЕ НОЛЬ, в лучшем случае не на своём месте, в худшем - КОРРУПЦИОНЕР!!! Шева оставь это место и останься украинской ЛЕГЕНДОЙ, КАК ФУТБОЛИСТ!!! НЕ НАПРЯГАЙ СВОЮ Ж0Пу, НИЧЕГО У ТЕБЯ НЕ ВЫЙДЕТ!!! ПОПРОБОВАЛ И ДОСВИДАНЬЕ!!!
igor64
Повний ноль... не вміє аналізувати гру,..після 2:0 ніяких змін...нема плану коли програєш...та грай в 2 нападника, в 3... ти все рівно програєш... ну ноль...
mini.f
Ще рік тому на цьрому сайті робив допис, що Ребров, як тренер збірної - повний нуль і з його "керуванням" збірна на ЧС не попаде. Готовий був поставити всі свої гроші на підтверждення своїх слів.... 
avk2307
Треба щоб поворознюк ще.  Бо не повний безлад  буде
_ Moore
Так, це натяк, що кум  Каклети дермак звільняти ні Шеву, ні Реброва не хоче, про що домовиться з Зелею
AMUR
Хуйло
Ondu
Это намек что его не уволят?
Вячеслав Федак
Йди на х...,кОля!!!
Mamay
О вже лізуть сепара Серьогу витягувати😡😡😡😡
Bahus1
Да пидори они все
