Чемпионат мира26 марта 2026, 23:34 | Обновлено 26 марта 2026, 23:37
109
0
«Ничего не понятно, но интересно». Аналитик CS сравнил NAVI и сборную
Sergiz прокомментировал игру сборной Украины
Сборная Украины встретилась в четверг, 26 марта, с командой Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026, который стартовал в 21:45 по киевскому времени.
Этот матч смотрит вся Украина, в том числе и киберспортивные деятели. Своим мнением о игре сборной поделился и украинский аналитик Сергей «Sergiz» Атаманчук, сравнив ее с игрой NAVI:
«Болеть за сборную Украины по футболу ± то же самое, что и за NAVI в CS – ничего не понятно, но очень интересно».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
