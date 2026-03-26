«Ничего не понятно, но интересно». Аналитик CS сравнил NAVI и сборную

Сборная Украины встретилась в четверг, 26 марта, с командой Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026, который стартовал в 21:45 по киевскому времени.

Этот матч смотрит вся Украина, в том числе и киберспортивные деятели. Своим мнением о игре сборной поделился и украинский аналитик Сергей «Sergiz» Атаманчук, сравнив ее с игрой NAVI:

«Болеть за сборную Украины по футболу ± то же самое, что и за NAVI в CS – ничего не понятно, но очень интересно».