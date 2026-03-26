ВИДЕО. Это нокаут. Украина пропустила третий гол от Швеции

26 марта сборная Украины проводит решающий полуфинал плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года против Швеции.

Поединок проходит в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте шведы повел 3:0. Хет-трик оформил нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш, реализовав пенальти.

Победитель пары Украина – Швеция в финале плей-офф встретится с сильнейшим в противостоянии Польша – Албания.

