ВИДЕО. Это нокаут. Украина пропустила третий гол от Швеции
Виктор Дьокереш оформил хет-трик
26 марта сборная Украины проводит решающий полуфинал плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года против Швеции.
Поединок проходит в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало – в 21:45 по киевскому времени.
На 72-й минуте шведы повел 3:0. Хет-трик оформил нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш, реализовав пенальти.
Победитель пары Украина – Швеция в финале плей-офф встретится с сильнейшим в противостоянии Польша – Албания.
