Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Эмоции Сергея Реброва после второго пропущенного мяча Украины
26 марта 2026, 23:10
ФОТО. Эмоции Сергея Реброва после второго пропущенного мяча Украины

Наставник «сине-желтых» не скрывал своего разочарования от неудачной игры команды

Сборная Украины встретилась в четверг, 26 марта, с командной Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026, который стартовал в 21:45 по киевскому времени.

«Сине-желтые» неудачно начали поединок, пропустив уже на шестой минуте от форварда английского «Арсенала» Виктора Дьекереша.

В течении первых 45 минут подопечные Сергея Реброва пытались исправить ситуацию, однако так и не сумели восстановить паритет. После перерыва положение украинской команды ухудшилось.

На 51-й минуте Дьекереш получил результативную передачу от своего вратаря и хладнокровно переиграл голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, сделав счет 2:0.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров не скрывал своего разочарования от неудачной игры Украины и пропущенного мяча, который серьезно ухудшил шансы команды пробиться на чемпионат мира.

«Ничего не понятно, но интересно». Аналитик CS сравнил NAVI и сборную
Киберспортивный аналитик раскритиковал Роналду и s1mple за зарплаты
Футбол меняется навсегда: почему топ-тренеры копируют регби?
Николай Тытюк
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Бокс | 26 марта 2026, 08:08 4
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона

Виктор Выхрист победил Ваха

Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 26 марта 2026, 22:27 0
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией

Тренер считает шансы обеих команд равными

Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:51
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Биатлон | 26.03.2026, 19:35
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Комментарии 3
kuzia66
А після третього, покажіть будь ласка?
Brian
Гра на публіку. На справді йому вже давно пох..й на команду, інакше давно подав би у відставку.
antt
Зрозумів що після другого уже нічого не вдіють
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 13
Футбол
