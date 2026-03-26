ФОТО. Эмоции Сергея Реброва после второго пропущенного мяча Украины

Сборная Украины встретилась в четверг, 26 марта, с командной Швеции в полуфинальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2026, который стартовал в 21:45 по киевскому времени.

«Сине-желтые» неудачно начали поединок, пропустив уже на шестой минуте от форварда английского «Арсенала» Виктора Дьекереша.

В течении первых 45 минут подопечные Сергея Реброва пытались исправить ситуацию, однако так и не сумели восстановить паритет. После перерыва положение украинской команды ухудшилось.

На 51-й минуте Дьекереш получил результативную передачу от своего вратаря и хладнокровно переиграл голкипера сборной Украины Анатолия Трубина, сделав счет 2:0.

Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров не скрывал своего разочарования от неудачной игры Украины и пропущенного мяча, который серьезно ухудшил шансы команды пробиться на чемпионат мира.

